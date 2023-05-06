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Жодного борошна: рецепт приголомшливих дерунів всього з трьох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Деруни — улюблена мільйонами страва
Деруни — улюблена мільйонами страва

Справжню українську страву готувати дуже просто

Деруни – це чудовий варіант страви нашвидкуруч. Попри простоту приготування, страва дуже виходить смачною і ситною — адже не дарма вважається, що вони добре втамовують голод. Деруни можна подавати як самостійну страву, приправивши сметаною та соусами. Крім того, їх можна приготувати з м’ясом – вийде не менш смачно та поживно.

Сьогодні спробуємо приготувати деруни без грама борошна за рецептом ProstoWay. Така страва буде ще м’якшою і смачнішою. Впевнені, що приготовлені таким способом деруни точно припадуть вам до серця.

Як приготувати деруни без борошна

Інгредієнти:

  • 5 картоплин середнього розміру;
  • 1 цибулина;
  • 1 куряче яйце;
  • по третині чайної ложки меленого перцю, солі та сушених трав.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю потрібно помити, почистити та подрібнити за допомогою терки.
  2. Цибулю також потрібно помити, почистити та натерти на тертці.
  3. Потрібно з’єднати овочі, перемішати їх і позбутися надлишку рідини.
  4. У масу необхідно додати куряче яйце, сіль та прянощі.
  5. На добре прогрітій сковороді з олією обсмажити деруни до золотистої скоринки — це по 4-5 хвилин з кожного боку.

Любите цю страву? Тоді рецепт панського деруна для вас. До того ж їм може наїстися вся родина.

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#Рецепт #Деруни #Готуємо вдома