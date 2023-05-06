Жодного борошна: рецепт приголомшливих дерунів всього з трьох інгредієнтів
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Справжню українську страву готувати дуже просто
Деруни – це чудовий варіант страви нашвидкуруч. Попри простоту приготування, страва дуже виходить смачною і ситною — адже не дарма вважається, що вони добре втамовують голод. Деруни можна подавати як самостійну страву, приправивши сметаною та соусами. Крім того, їх можна приготувати з м’ясом – вийде не менш смачно та поживно.
Сьогодні спробуємо приготувати деруни без грама борошна за рецептом ProstoWay. Така страва буде ще м’якшою і смачнішою. Впевнені, що приготовлені таким способом деруни точно припадуть вам до серця.
Як приготувати деруни без борошна
Інгредієнти:
- 5 картоплин середнього розміру;
- 1 цибулина;
- 1 куряче яйце;
- по третині чайної ложки меленого перцю, солі та сушених трав.
Спосіб приготування:
- Картоплю потрібно помити, почистити та подрібнити за допомогою терки.
- Цибулю також потрібно помити, почистити та натерти на тертці.
- Потрібно з’єднати овочі, перемішати їх і позбутися надлишку рідини.
- У масу необхідно додати куряче яйце, сіль та прянощі.
- На добре прогрітій сковороді з олією обсмажити деруни до золотистої скоринки — це по 4-5 хвилин з кожного боку.
Любите цю страву? Тоді рецепт панського деруна для вас. До того ж їм може наїстися вся родина.