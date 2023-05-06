Зігріє та допоможе схуднути: рецепти ароматного імбирного чаю

Цей напій зігріє в холод і тонізує у спеку

Імбирний чай – ідеальний напій для здоров’я. Він має лікувальні та знезаражувальні властивості. А ще бадьорить зранку, просто як ароматна кава з карамеллю. Крім того, вважається, що імбирний напій – непоганий помічник при схудненні.

ProstoWay розповідає, як правильно заварити та вживати чай з імбиром, щоб максимально зберегти всі корисні властивості цього напою. Це дуже просто.

Як заварювати чай?

І гарячий, і холодний імбирний чай корисний — у будь-якому вигляді та з будь-якими додатками. Його можна пити у поєднанні зі звичайним чаєм або іншими лікувальними травами, такими як ромашка, м’ята та ін.

Заварювати такий чай дуже просто – достатньо однієї чайної ложки порошку на склянку кип’яченої води. Найкраще дати напою настоятись — не менше, ніж пів години. Можна додати до імбирного чаю меду за смаком.

Можна заварити напій і з цілого кореня. Імбир слід нарізати тоненькими пластинками, додати, якщо бажаєте, скибочку лимона, цукор, мед тощо. Це все слід перетовкти разом товкачиком і залити окропом.

Чай з імбиром потрібно пити невеликими ковтками.

Такий напій відмінно зігріває взимку, а також використовується як профілактика застуд. У спеку холодний чай з льодом відмінно тонізує і втамовує спрагу.

Імбир пластинками можна також додавати у звичайний чай. Особливо якщо він якісний.