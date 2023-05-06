Хрумка золотиста скоринка зведе з розуму: найкращий шашлик — за дві години

Декілька годин — і можна смажити

Час для шашлику. Якщо ви вже визначились з гарніром і обрали, наприклад, ароматну картопельку з салом, слід подбати і про рецепт маринаду.

Розповідаємо, як замаринувати свинину зі спеціями і цибулею в мінеральній воді. Такий варіант значно заощадить ваш час, адже з маринадом, яким поділились на порталі kuhari.com.ua, м’ясо готове до смаження вже за 2-3 години.

Інгредієнти:

Свинина — 1 кілограм

Вода мінеральна — 0, 5 л

Цибуля ріпчаста — 4 штуки

Сіль і перець — за смаком

Спеції до шашлику — за смаком

Спосіб приготування:

М'ясо промиваємо та сушимо. Нарізаємо його порційними шматочками — які будуть гарно триматись на решітці чи шампурі. Цибулю чистимо і нарізаємо кільцями. Для маринування обираємо глибоку каструлю або таз. Викладаємо туди м’ясо. Додаємо сіль, перець і спеції. Заливаємо все мінералкою і ретельно перемішуємо. Накриваємо м'ясо тарілкою, і встановлюємо зверху вантаж.

Маринується такий шашлик 2-3 години — і можна смажити. Хоча, як і в будь-якому шашлику, чим довше — тим краще. Це ж стосується і класичного грузинського шашлику.