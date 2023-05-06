Хрумка золотиста скоринка зведе з розуму: найкращий шашлик — за дві години
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Декілька годин — і можна смажити
Час для шашлику. Якщо ви вже визначились з гарніром і обрали, наприклад, ароматну картопельку з салом, слід подбати і про рецепт маринаду.
Розповідаємо, як замаринувати свинину зі спеціями і цибулею в мінеральній воді. Такий варіант значно заощадить ваш час, адже з маринадом, яким поділились на порталі kuhari.com.ua, м’ясо готове до смаження вже за 2-3 години.
Інгредієнти:
- Свинина — 1 кілограм
- Вода мінеральна — 0, 5 л
- Цибуля ріпчаста — 4 штуки
- Сіль і перець — за смаком
- Спеції до шашлику — за смаком
Спосіб приготування:
- М'ясо промиваємо та сушимо. Нарізаємо його порційними шматочками — які будуть гарно триматись на решітці чи шампурі.
- Цибулю чистимо і нарізаємо кільцями. Для маринування обираємо глибоку каструлю або таз. Викладаємо туди м’ясо.
- Додаємо сіль, перець і спеції. Заливаємо все мінералкою і ретельно перемішуємо. Накриваємо м'ясо тарілкою, і встановлюємо зверху вантаж.
Маринується такий шашлик 2-3 години — і можна смажити. Хоча, як і в будь-якому шашлику, чим довше — тим краще. Це ж стосується і класичного грузинського шашлику.