Хрумкий пікантний салат на щодень: готується дві хвилини, з’їдається вмить

Дуже смачний весняний перекус

Настала пора салатів зі свіжої зелені та перших овочів. Традиційно сезонна редиска, яка нещодавно з’явилась і зовсім скоро зникне до наступної весни посідає в них перші місця.

На порталі Prosalat.com поділились рецептом смачного свіжого салату. Він може бути як доповненням до вечері, так і цілком самостійним перекусом.

Інгредієнти:

Редис (200 г)

Огірок (200 г)

Рукола (30 г)

Яйце куряче (2 шт, варене)

Майонез (1 ч.л.)

Йогурт (2 ч.л.)

Гірчиця (1 ч.л.)

Сіль за смаком

Спосіб приготування:

Овочі і рукколу миємо, у редисок відрізаємо хвостики, шліфуємо огірки, чистимо яйця. Редис і огірки нарізаємо або натираємо на тертці дрібною соломкою. Присолюємо за смаком. Варені яйця так само нарізаємо соломкою. Вимиту руколу подрібнюємо. Окрім як просто нарізати ножем, це можна зробити кухонними ножицями. Додаємо йогурт, майонез і гірчицю. Якщо вважаєте за потрібне, без майонезу можна обійтись. З гірчицею обережно, якщо ваша дуже гостра — цілком достатньо половини чайної ложки.

Цей салат буквально готується за кілька хвилин. Особливо якщо в холодильнику є заздалегідь відварені яйця.