Хрумкий пікантний салат на щодень: готується дві хвилини, з’їдається вмить
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Дуже смачний весняний перекус
Настала пора салатів зі свіжої зелені та перших овочів. Традиційно сезонна редиска, яка нещодавно з’явилась і зовсім скоро зникне до наступної весни посідає в них перші місця.
На порталі Prosalat.com поділились рецептом смачного свіжого салату. Він може бути як доповненням до вечері, так і цілком самостійним перекусом.
Інгредієнти:
- Редис (200 г)
- Огірок (200 г)
- Рукола (30 г)
- Яйце куряче (2 шт, варене)
- Майонез (1 ч.л.)
- Йогурт (2 ч.л.)
- Гірчиця (1 ч.л.)
- Сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Овочі і рукколу миємо, у редисок відрізаємо хвостики, шліфуємо огірки, чистимо яйця. Редис і огірки нарізаємо або натираємо на тертці дрібною соломкою. Присолюємо за смаком.
- Варені яйця так само нарізаємо соломкою. Вимиту руколу подрібнюємо. Окрім як просто нарізати ножем, це можна зробити кухонними ножицями.
- Додаємо йогурт, майонез і гірчицю. Якщо вважаєте за потрібне, без майонезу можна обійтись. З гірчицею обережно, якщо ваша дуже гостра — цілком достатньо половини чайної ложки.
Цей салат буквально готується за кілька хвилин. Особливо якщо в холодильнику є заздалегідь відварені яйця.