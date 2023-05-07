Рецепт ідеального сніданку за п’ять хвилин: як приготувати смачний омлет навіть без молока

Спробувавши раз, ви снідатимете так щодня

Смачний та швидкий сніданок можна приготувати за кілька хвилин. Ідеальною стравою для сніданку завжди вважали омлет. Готувати таку страву дуже просто та швидко. Головними інгредієнтами смачного омлету завжди вважали яйця, молоко, сіль та перець.

Однак "Главред" розповідає, що справжній омлет готують без молока, води, вершків та сметани — вони лише псують смак омлету. Розповідаємо, як правильно приготувати омлет.

Для цього потрібна сковорода діаметром не більше 20 см. Щоб омлет рівномірно просмажився і вийшла гарна скоринка, сковороду потрібно добре розігріти, і лише потім налити олію. Найкраще страву готувати на вершковому чи оливковій олії.

Як приготувати омлет без молока з грибами

Інгредієнти:

яйця — 4 шт.;

чері — 3 шт.;

гриби сушені або печериці, цибуля, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Якщо у вас сушені гриби, їх потрібно помити та замочити у воді, печериці почистити й порізати. Цибулю нарізати кільцями. Зелень одразу подрібнити. Яйця розбити у тарілку і добре збити із сіллю. Сковороду розігріти, додати пару крапель оливкової олії та вилити яєчну суміш. Додати цибулю та гриби, накрити сковороду кришкою і готувати омлет 2 хвилини. У цей час помити помідори, розрізати на дві частини та додати до омлету. Додати помідори та зелень. Ще просмажити омлет 3 хвилини та подавати до столу.

До такого омлету чудово підійде зварений рис чи кус-кус. За бажання можна додати куряче м’ясо.