Смак дитинства: готуємо грінки із білого хліба, як у мами

Десять хвилин — і страва готова

Іноді так хочеться поринути у безтурботне дитинство із простою та зрозумілою їжею. Згадати дитинство на смак можна із простими грінками на сніданок. Бувають грінки солодкі та солоні, грінки з чорного хліба, грінки з батону, з білого хліба та будь-якого іншого – всіх не перелічиш.

Shuba рекомендує для цього вибирати вчорашній, трохи підсохлий білий хліб. Це чудовий спосіб використати зайвий хліб або батон і не турбуватися, що він засохне чи зіпсується.

Як приготувати грінки, як у мами

Інгредієнти на 2 порції:

хліб білий, скибочка — 2 шт.;

яйце куряче, велике — 1 шт.;

молоко 3,2% — 150 мл;

цукор — 50 г;

рослинна олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Вбийте куряче яйце в миску і збийте віночком до однорідності. Додайте трохи молока і перемішайте віночком до однорідності. Занурте шматочки хліба в яєчно-молочну суміш. Викладіть хліб на гарячу сковороду з рослинною олією та підсмажуйте по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Гарячі грінки покладіть на тарілку і присипте цукром.

Подавайте грінки зі шматочком вершкового масла|мастила|, смачним медом або варенням. Приємного вам апетиту.