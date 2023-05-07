Смак дитинства: готуємо грінки із білого хліба, як у мами
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Десять хвилин — і страва готова
Іноді так хочеться поринути у безтурботне дитинство із простою та зрозумілою їжею. Згадати дитинство на смак можна із простими грінками на сніданок. Бувають грінки солодкі та солоні, грінки з чорного хліба, грінки з батону, з білого хліба та будь-якого іншого – всіх не перелічиш.
Shuba рекомендує для цього вибирати вчорашній, трохи підсохлий білий хліб. Це чудовий спосіб використати зайвий хліб або батон і не турбуватися, що він засохне чи зіпсується.
Як приготувати грінки, як у мами
Інгредієнти на 2 порції:
- хліб білий, скибочка — 2 шт.;
- яйце куряче, велике — 1 шт.;
- молоко 3,2% — 150 мл;
- цукор — 50 г;
- рослинна олія — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Вбийте куряче яйце в миску і збийте віночком до однорідності.
- Додайте трохи молока і перемішайте віночком до однорідності.
- Занурте шматочки хліба в яєчно-молочну суміш. Викладіть хліб на гарячу сковороду з рослинною олією та підсмажуйте по 2 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
- Гарячі грінки покладіть на тарілку і присипте цукром.
Подавайте грінки зі шматочком вершкового масла|мастила|, смачним медом або варенням. Приємного вам апетиту.