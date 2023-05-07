Феєрія смаку за півгодини: готуємо кабачково-курячі оладки

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Страви з кабачків напрочуд різноманітні. Попри те, що він не має яскраво вираженого смаку, страви з кабачками користуються великою популярністю. Рецепти з кабачками є на будь-який смак: їх солять і маринують, смажать та тушкують. Пікантні закуски, супи, оладки, рагу, салати – ось неповний перелік того, що можна приготувати з кабачків.

Сьогодні ми приготуємо кабачково-курячі оладки за рецептом Shuba — це легка страва з простим смаком, яка сподобається всій родині. Кабачки додаються сирими та не потребують попереднього приготування, тому страва буде готова через 30 хвилин. Все, що вам потрібно зробити, — це пропустити філе через м’ясорубку і змішати фарш з іншими інгредієнтами. За короткий час і без особливих зусиль ви отримаєте м’які та ніжні кабачково-курячі оладки.

Як приготувати кабачково-курячі оладки.

Інгредієнти на 4 порції:

куряче філе — 500 г;

кабачок — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

яйця — 1 шт.;

борошно пшеничне — 30 г;

сіль, перець чорний мелений, зелень — на смак;

олія соняшникова — 60 г.

Спосіб приготування:

Філе помийте, наріжте шматками та пропустіть через м’ясорубку. Кабачок помийте, обсушіть і натріть на середню тертку. Відіжміть з кабачкової маси сік. Часник очистьте і натріть на тертку. З’єднайте фарш, кабачок, часник, додайте яйце, борошно, сіль, перець, подрібнену зелень і добре вимішайте масу. Розігрійте сковороду з олією, ложкою викладайте на неї масу у формі оладок. Смажте до золотистого кольору по 4 хвилини з кожного боку. Подавайте готові оладки гарячими.

Раніше "Телеграф" ділився секретом великого врожаю кабачків. Для цього поруч із ними потрібно посадити три рослини.