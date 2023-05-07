Заради такої випічки варто тримати вдома сир: рецепт сирного печива до чаю
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Простий рецепт приголомшливої смакоти
Випічка з сиру – корисна, смачна та поживна. Її основа – домашній сир. Саме від якості цього продукту залежить те, наскільки вдалим вийде десерт.
Для сирного печива "Бабусинових рецептів" навіть не потрібні яйця — всі інгредієнти ви знайдете у себе в холодильнику. Ви здивуєтеся розкішним результатом, який у вас вийде!
Як приготувати сирне печиво
Інгредієнти:
- сир – 200 гр.;
- вершкове масло – 80 гр.;
- цукор – 2 столові ложки;
- сіль — щіпка;
- ванільний цукор – 1 чайна ложка;
- борошно — 200 гр.;
- розпушувач – 1 чайна ложка.
Для начинки:
- цукор – 4 столові ложки;
- кокосова стружка – 4 столові ложки.
Спосіб приготування:
- У миску викладаємо сир та м’яке вершкове масло. Додаємо цукор, сіль, ванільний цукор і добре перемішуємо.
- Додаємо борошно, розпушувач та замішуємо тісто. Воно має бути щільним.
- Ріжемо тісто на два шматки. Кожен шматок розгортаємо в пласт і зрізаємо краї. Зверху посипаємо цукром і за бажанням кокосовою стружкою.
- Перекладаємо на лист із пергаментом і відправляємо в розігріту до 80 градусів духовку на 20 хвилин. Готові булочки прикрашаємо за бажанням цукровою пудрою.
З сиру можна приготувати чудові глазуровані сирки. Небагато часу — і у вас у холодильнику корисна смакота.