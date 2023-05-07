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Заради такої випічки варто тримати вдома сир: рецепт сирного печива до чаю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Сирне печиво — найкраще до чаю
Сирне печиво — найкраще до чаю. Фото cookpad.com

Простий рецепт приголомшливої смакоти

Випічка з сиру – корисна, смачна та поживна. Її основа – домашній сир. Саме від якості цього продукту залежить те, наскільки вдалим вийде десерт.

Для сирного печива "Бабусинових рецептів" навіть не потрібні яйця — всі інгредієнти ви знайдете у себе в холодильнику. Ви здивуєтеся розкішним результатом, який у вас вийде!

Як приготувати сирне печиво

Інгредієнти:

  • сир – 200 гр.;
  • вершкове масло – 80 гр.;
  • цукор – 2 столові ложки;
  • сіль — щіпка;
  • ванільний цукор – 1 чайна ложка;
  • борошно — 200 гр.;
  • розпушувач – 1 чайна ложка.

Для начинки:

  • цукор – 4 столові ложки;
  • кокосова стружка – 4 столові ложки.

Спосіб приготування:

  1. У миску викладаємо сир та м’яке вершкове масло. Додаємо цукор, сіль, ванільний цукор і добре перемішуємо.
  2. Додаємо борошно, розпушувач та замішуємо тісто. Воно має бути щільним.
  3. Ріжемо тісто на два шматки. Кожен шматок розгортаємо в пласт і зрізаємо краї. Зверху посипаємо цукром і за бажанням кокосовою стружкою.
  4. Перекладаємо на лист із пергаментом і відправляємо в розігріту до 80 градусів духовку на 20 хвилин. Готові булочки прикрашаємо за бажанням цукровою пудрою.

З сиру можна приготувати чудові глазуровані сирки. Небагато часу — і у вас у холодильнику корисна смакота.

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