Заради такої випічки варто тримати вдома сир: рецепт сирного печива до чаю

Простий рецепт приголомшливої смакоти

Випічка з сиру – корисна, смачна та поживна. Її основа – домашній сир. Саме від якості цього продукту залежить те, наскільки вдалим вийде десерт.

Для сирного печива "Бабусинових рецептів" навіть не потрібні яйця — всі інгредієнти ви знайдете у себе в холодильнику. Ви здивуєтеся розкішним результатом, який у вас вийде!

Як приготувати сирне печиво

Інгредієнти:

сир – 200 гр.;

вершкове масло – 80 гр.;

цукор – 2 столові ложки;

сіль — щіпка;

ванільний цукор – 1 чайна ложка;

борошно — 200 гр.;

розпушувач – 1 чайна ложка.

Для начинки:

цукор – 4 столові ложки;

кокосова стружка – 4 столові ложки.

Спосіб приготування:

У миску викладаємо сир та м’яке вершкове масло. Додаємо цукор, сіль, ванільний цукор і добре перемішуємо. Додаємо борошно, розпушувач та замішуємо тісто. Воно має бути щільним. Ріжемо тісто на два шматки. Кожен шматок розгортаємо в пласт і зрізаємо краї. Зверху посипаємо цукром і за бажанням кокосовою стружкою. Перекладаємо на лист із пергаментом і відправляємо в розігріту до 80 градусів духовку на 20 хвилин. Готові булочки прикрашаємо за бажанням цукровою пудрою.

З сиру можна приготувати чудові глазуровані сирки. Небагато часу — і у вас у холодильнику корисна смакота.