Від такої страви слинки потечуть: рецепт легкого салату з редису та огірків
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Проста у приготуванні страва припаде до смаку всім вашим близьким
Редиска – джерело багатьох вітамінів. Вона підвищує імунітет, нормалізує рівень гемоглобіну. Тому страви з редису мають бути у кулінарних записах кожної господині. Особливо актуальним такий простий та швидкий мікс у поєднанні з ароматною заправкою буде влітку, коли свіжі овочі більш доступні та корисні. Така страва чудово доповнить обід чи вечерю і буде корисним доповненням.
До класичних рецептів відноситься варіант салату з редису та огірків за рецептом Shuba. Соковиті огірки додають бажану прохолоду, а хрустка редиска, кріп і проста заправка надають страві ніжного смаку.
Як приготувати салат з редис і цибулі
Інгредієнти на 4 порції:
- огірок свіжий — 4 шт.;
- редиска — 8 шт.;
- цибуля червона ріпчаста — 2 шт.;
- кріп — 5 г;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- лимон, сік — 1 ст. л.;
- сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Помийте і тонко наріжте редиску та огірки.
- У невеликій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
- У миску викладете огірки, редис, цибулю, кріп та заправку. Перемішайте та подавайте.
Салат підійде до будь-якої страви. Його можна подавати як до улюбленого м’яса, так і до смачної риби.