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Від такої страви слинки потечуть: рецепт легкого салату з редису та огірків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Салат з редису та огірків — просто джерело вітамінів
Салат з редису та огірків — просто джерело вітамінів. Фото shuba.life

Проста у приготуванні страва припаде до смаку всім вашим близьким

Редиска – джерело багатьох вітамінів. Вона підвищує імунітет, нормалізує рівень гемоглобіну. Тому страви з редису мають бути у кулінарних записах кожної господині. Особливо актуальним такий простий та швидкий мікс у поєднанні з ароматною заправкою буде влітку, коли свіжі овочі більш доступні та корисні. Така страва чудово доповнить обід чи вечерю і буде корисним доповненням.

До класичних рецептів відноситься варіант салату з редису та огірків за рецептом Shuba. Соковиті огірки додають бажану прохолоду, а хрустка редиска, кріп і проста заправка надають страві ніжного смаку.

Як приготувати салат з редис і цибулі

Інгредієнти на 4 порції:

  • огірок свіжий — 4 шт.;
  • редиска — 8 шт.;
  • цибуля червона ріпчаста — 2 шт.;
  • кріп — 5 г;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • лимон, сік — 1 ст. л.;
  • сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Помийте і тонко наріжте редиску та огірки.
  2. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець.
  3. У миску викладете огірки, редис, цибулю, кріп та заправку. Перемішайте та подавайте.

Салат підійде до будь-якої страви. Його можна подавати як до улюбленого м’яса, так і до смачної риби.

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