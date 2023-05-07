Від такої страви слинки потечуть: рецепт легкого салату з редису та огірків

Проста у приготуванні страва припаде до смаку всім вашим близьким

Редиска – джерело багатьох вітамінів. Вона підвищує імунітет, нормалізує рівень гемоглобіну. Тому страви з редису мають бути у кулінарних записах кожної господині. Особливо актуальним такий простий та швидкий мікс у поєднанні з ароматною заправкою буде влітку, коли свіжі овочі більш доступні та корисні. Така страва чудово доповнить обід чи вечерю і буде корисним доповненням.

До класичних рецептів відноситься варіант салату з редису та огірків за рецептом Shuba. Соковиті огірки додають бажану прохолоду, а хрустка редиска, кріп і проста заправка надають страві ніжного смаку.

Як приготувати салат з редис і цибулі

Інгредієнти на 4 порції:

огірок свіжий — 4 шт.;

редиска — 8 шт.;

цибуля червона ріпчаста — 2 шт.;

кріп — 5 г;

оливкова олія — 2 ст. л.;

лимон, сік — 1 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Помийте і тонко наріжте редиску та огірки. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік, сіль та перець. У миску викладете огірки, редис, цибулю, кріп та заправку. Перемішайте та подавайте.

Салат підійде до будь-якої страви. Його можна подавати як до улюбленого м’яса, так і до смачної риби.