Вийде смачніше і дешевше за магазинні: готуємо вдома апельсинові желейні рулетики.
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Такий десерт сподобається і дітям, і дорослим
Коли вдома є натуральні рулетики желейні, всі покупні солодощі йдуть на другий план. Ці саморобні ласощі можуть похвалитися яскравим і апетитним зовнішнім виглядом, а також неповторним смаком. Більше желейні цукерки в магазині вас не спокушатимуть, тому що приготовлені вдома точно будуть кориснішими та смачнішими.
Надзвичайно смачні та ароматні апельсинові желейні рулетики за "Бабусиними рецептами" легко приготувати в домашніх умовах. Нічого зайвого — тільки свіжий сік, цукор, агар-агар і цукрова пудра. Крім того, такі рулетики можна приготувати із цитрусового соку або інших фруктів.
Як приготувати апельсинові рулетики.
Інгредієнти:
- апельсиновий сік – 200 мл;
- цукор – 200 г;
- агар-агар — 7 г;
- цукрова пудра – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Влийте свіжий апельсиновий сік у сотейник. Поставте його на середній вогонь, додайте цукор і добре перемішайте. Всипте агар-агар. Знову перемішайте всі інгредієнти.
- Варіть апельсинову суміш на помірному вогні до однорідності, постійно помішуючи. Дочекайтеся, поки маса стане більш прозорою та в’язкою.
- Перелийте гарячу суміш прямокутну місткість, акуратно розподіляючи її по всій поверхні. Відправте форму в холодильник на 2 години.
- Покладіть на край застиглого желе смужку з пергаменту. Пройдіться по периметру ножем, відокремлюючи цитрусове желе від форми. Посипте майбутній десерт цукровою пудрою.
- Заберіть смужку з пергаменту. Розріжте желе на дві частини, при цьому вільна від пудри смужка має бути поділена надвоє.
- Скрутіть щільний рулет, починаючи із зацукрованого краю. Розріжте заготовки на невеликі кружечки. Желейні рулетики готові!
Якщо любите желе, то кошики з фруктами для вас. Такий десерт точно припаде вам до смаку.