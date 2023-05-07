Вийде смачніше і дешевше за магазинні: готуємо вдома апельсинові желейні рулетики.

Такий десерт сподобається і дітям, і дорослим

Коли вдома є натуральні рулетики желейні, всі покупні солодощі йдуть на другий план. Ці саморобні ласощі можуть похвалитися яскравим і апетитним зовнішнім виглядом, а також неповторним смаком. Більше желейні цукерки в магазині вас не спокушатимуть, тому що приготовлені вдома точно будуть кориснішими та смачнішими.

Надзвичайно смачні та ароматні апельсинові желейні рулетики за "Бабусиними рецептами" легко приготувати в домашніх умовах. Нічого зайвого — тільки свіжий сік, цукор, агар-агар і цукрова пудра. Крім того, такі рулетики можна приготувати із цитрусового соку або інших фруктів.

Як приготувати апельсинові рулетики.

Інгредієнти:

апельсиновий сік – 200 мл;

цукор – 200 г;

агар-агар — 7 г;

цукрова пудра – на свій смак.

Спосіб приготування:

Влийте свіжий апельсиновий сік у сотейник. Поставте його на середній вогонь, додайте цукор і добре перемішайте. Всипте агар-агар. Знову перемішайте всі інгредієнти. Варіть апельсинову суміш на помірному вогні до однорідності, постійно помішуючи. Дочекайтеся, поки маса стане більш прозорою та в’язкою. Перелийте гарячу суміш прямокутну місткість, акуратно розподіляючи її по всій поверхні. Відправте форму в холодильник на 2 години. Покладіть на край застиглого желе смужку з пергаменту. Пройдіться по периметру ножем, відокремлюючи цитрусове желе від форми. Посипте майбутній десерт цукровою пудрою. Заберіть смужку з пергаменту. Розріжте желе на дві частини, при цьому вільна від пудри смужка має бути поділена надвоє. Скрутіть щільний рулет, починаючи із зацукрованого краю. Розріжте заготовки на невеликі кружечки. Желейні рулетики готові!

Якщо любите желе, то кошики з фруктами для вас. Такий десерт точно припаде вам до смаку.