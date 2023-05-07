Стародавній гуцульський рецепт: швидка бюджетна вечеря на всю сім’ю

Гуцули розбираються в смачній їжі

Страпачки — популярна гуцульська страва. Як запіканка з кабачка з фаршем, готуються страпачки неймовірно легко, швидко і не потребують багато продуктів.

Страпачки — це маленькі галушки. Їх подають із салом, смаженою цибулею, тушкованою капустою або грибами. Їх також часто використовують як гарнір. Як готувати закарпатські страпачки з картоплі розповіли на порталі "РБК-Україна".

Інгредієнти:

Картопля — 760 г

Молоко – 100 мл

Сіль до свого смаку

Яйце — 1 шт.

Борошно — 250 г

Для засмаження:

Сало

Цибуля

Спосіб приготування:

100 мл молока наливаємо в сотейник, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Картоплю очищаємо та нарізаємо. Потім натираємо на тертці. Картоплю відкидаємо на сито — щоб стекла зайва рідина. Викладаємо картопляну масу в миску і заливаємо киплячим молоком. Швидко перемішуємо. Додаємо сіль, яйце. Поетапно вводимо борошно. Стежимо за консистенцією — тісто повинне бути як густа сметана. На вогонь ставимо сковороду, викладаємо нарізане сало і смажимо до шкварок. Доводимо до кипіння каструлю з солоною водою. Коли вода закипить, відщипуємо від тіста чайною ложкою шматочки та кидаємо в киплячу воду. Якщо галушка добре тримає форму і не розповзається, то густота тіста нормальна. Якщо тісто розповзається, додайте ще трохи борошна. До шкварок додаємо нарізану цибулю і смажимо ще кілька хвилин. У цей час кидаємо галушки в киплячу воду. Після того, як галушки спливли, даємо їм поваритися ще 2-3 хвилини. Готові страпачки змішуємо із засмажкою та подаємо.

Можна додати зверху мелену паприку та зелень — вони не лише слугуватимуть прикрасою, а й додадуть страві смаку. Ще одна ситна страва гуцульської кухні — неймовірний банош із бринзою — підійде навіть вегетеріанцям.