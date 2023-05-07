Стародавній гуцульський рецепт: швидка бюджетна вечеря на всю сім’ю
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Гуцули розбираються в смачній їжі
Страпачки — популярна гуцульська страва. Як запіканка з кабачка з фаршем, готуються страпачки неймовірно легко, швидко і не потребують багато продуктів.
Страпачки — це маленькі галушки. Їх подають із салом, смаженою цибулею, тушкованою капустою або грибами. Їх також часто використовують як гарнір. Як готувати закарпатські страпачки з картоплі розповіли на порталі "РБК-Україна".
Інгредієнти:
- Картопля — 760 г
- Молоко – 100 мл
- Сіль до свого смаку
- Яйце — 1 шт.
- Борошно — 250 г
Для засмаження:
- Сало
- Цибуля
Спосіб приготування:
- 100 мл молока наливаємо в сотейник, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Картоплю очищаємо та нарізаємо. Потім натираємо на тертці.
- Картоплю відкидаємо на сито — щоб стекла зайва рідина. Викладаємо картопляну масу в миску і заливаємо киплячим молоком. Швидко перемішуємо. Додаємо сіль, яйце. Поетапно вводимо борошно. Стежимо за консистенцією — тісто повинне бути як густа сметана.
- На вогонь ставимо сковороду, викладаємо нарізане сало і смажимо до шкварок. Доводимо до кипіння каструлю з солоною водою. Коли вода закипить, відщипуємо від тіста чайною ложкою шматочки та кидаємо в киплячу воду.
- Якщо галушка добре тримає форму і не розповзається, то густота тіста нормальна. Якщо тісто розповзається, додайте ще трохи борошна.
- До шкварок додаємо нарізану цибулю і смажимо ще кілька хвилин. У цей час кидаємо галушки в киплячу воду.
- Після того, як галушки спливли, даємо їм поваритися ще 2-3 хвилини. Готові страпачки змішуємо із засмажкою та подаємо.
Можна додати зверху мелену паприку та зелень — вони не лише слугуватимуть прикрасою, а й додадуть страві смаку. Ще одна ситна страва гуцульської кухні — неймовірний банош із бринзою — підійде навіть вегетеріанцям.