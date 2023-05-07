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Секретний маринад для скумбрії: 15 хвилин — і ніжна засолена рибка готова

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Найпростішу рибку можна неймовірно смачно засолити
Найпростішу рибку можна неймовірно смачно засолити. Фото smak.ua

Нереально смачний пряний маринад

Скумбрія — найпростіша в приготуванні риба. Окрім того, що можна приготувати її в звичайній банці, вона напрочуд смачна засоленою.

Розповідаємо, як швидко і з пряними нотками засолити рибу. Рецептом маринаду поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

  • скумбрія – 5 тушок;
  • 1 л води;
  • 6 ст. л. солі;
  • 4 ст. л. цукру;
  • 10 горошин чорного перцю;
  • 10 горошин запашного перцю;
  • 2 ст. л. насіння коріандру;
  • 7 лаврових листів;
  • 2 суцвіття гвоздики.

Спосіб приготування:

  1. Доводимо воду до кипіння, додаємо сіль, цукор та спеції. Коли майбутній розсіл покипить 3-5 хвилин, знімайте його з вогню і дайте охолонути.
  2. За цей час потрібно обробити та почистити рибу. Видаляємо голову, хвіст, плавці та нутрощі. Черевце промиваємо від жовчі і знімаємо чорну плівку.
  3. Рибку нарізаємо на порційні шматки, складаємо у скляну ємність. Заливаємо її готовим розсолом та прибираємо у холодильник.

Вона вже за короткий час готова до вживання, та найкраще риба просолюється, якщо залишити її на ніч. До речі ми розповідали, як швидко та без спецефектів почистити рибу.

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#Рецепт #Скумбрія #Маринад