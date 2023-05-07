Секретний маринад для скумбрії: 15 хвилин — і ніжна засолена рибка готова

Нереально смачний пряний маринад

Скумбрія — найпростіша в приготуванні риба. Окрім того, що можна приготувати її в звичайній банці, вона напрочуд смачна засоленою.

Розповідаємо, як швидко і з пряними нотками засолити рибу. Рецептом маринаду поділились на порталі Pixelinform.

Інгредієнти:

скумбрія – 5 тушок;

1 л води;

6 ст. л. солі;

4 ст. л. цукру;

10 горошин чорного перцю;

10 горошин запашного перцю;

2 ст. л. насіння коріандру;

7 лаврових листів;

2 суцвіття гвоздики.

Спосіб приготування:

Доводимо воду до кипіння, додаємо сіль, цукор та спеції. Коли майбутній розсіл покипить 3-5 хвилин, знімайте його з вогню і дайте охолонути. За цей час потрібно обробити та почистити рибу. Видаляємо голову, хвіст, плавці та нутрощі. Черевце промиваємо від жовчі і знімаємо чорну плівку. Рибку нарізаємо на порційні шматки, складаємо у скляну ємність. Заливаємо її готовим розсолом та прибираємо у холодильник.

Вона вже за короткий час готова до вживання, та найкраще риба просолюється, якщо залишити її на ніч. До речі ми розповідали, як швидко та без спецефектів почистити рибу.