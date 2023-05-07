Секретний маринад для скумбрії: 15 хвилин — і ніжна засолена рибка готова
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Нереально смачний пряний маринад
Скумбрія — найпростіша в приготуванні риба. Окрім того, що можна приготувати її в звичайній банці, вона напрочуд смачна засоленою.
Розповідаємо, як швидко і з пряними нотками засолити рибу. Рецептом маринаду поділились на порталі Pixelinform.
Інгредієнти:
- скумбрія – 5 тушок;
- 1 л води;
- 6 ст. л. солі;
- 4 ст. л. цукру;
- 10 горошин чорного перцю;
- 10 горошин запашного перцю;
- 2 ст. л. насіння коріандру;
- 7 лаврових листів;
- 2 суцвіття гвоздики.
Спосіб приготування:
- Доводимо воду до кипіння, додаємо сіль, цукор та спеції. Коли майбутній розсіл покипить 3-5 хвилин, знімайте його з вогню і дайте охолонути.
- За цей час потрібно обробити та почистити рибу. Видаляємо голову, хвіст, плавці та нутрощі. Черевце промиваємо від жовчі і знімаємо чорну плівку.
- Рибку нарізаємо на порційні шматки, складаємо у скляну ємність. Заливаємо її готовим розсолом та прибираємо у холодильник.
Вона вже за короткий час готова до вживання, та найкраще риба просолюється, якщо залишити її на ніч. До речі ми розповідали, як швидко та без спецефектів почистити рибу.