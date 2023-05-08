З цим рецептом забудете дорогу до кондитерської: як приготувати тістечка з підручних продуктів

Неймовірно швидко та дуже смачно!

Якщо ви хочете когось здивувати своєю кулінарною майстерністю, це приготуйте цитрусові тістечка. Вони виходять ніжними, повітряними та незвичайними.

Від таких насолод від "Бабусиних рецептів" ваші гості будуть точно в захваті! Вони здивуються, що десерт готується так швидко.

Як приготувати тістечка з цитрусовим ароматом.

Інгредієнти:

Для бісквіта:

яйця – 4 шт.;

цукор — 80 гр.;

борошно — 80 гр.;

розпушувач – 0,5 ч. л.;

сіль — щіпка;

цедра одного апельсина

Для крему:

вершки холодні 33% — 400 мл;

цукор — 100 гр.;

апельсиновий сік – 50мл.

Спосіб приготування:

У чашку вливаємо яйця, додаємо сіль, цукровий пісок, натираємо на дрібній тертці цедру апельсина і збиваємо міксером близько 5-7 хвилин. Борошно перемішуємо з розпушувачем і два прийоми просіюємо тісто, вимішуємо. Виливаємо на лист із пергаментом і розрівнюємо. Печемо 15 хвилин при 180 градусах, потім розрізаємо на дві частини. У вершки додаємо цукор і збиваємо міксером. Вливаємо апельсиновий сік, збиваємо. Бісквіти змащуємо апельсиновим соком, зверху на один викладаємо половину крему та вирівнюємо. Кладемо другий бісквіт і змащуємо кремом. Охолоджуємо в холодильнику та нарізаємо на шматочки. За бажання тістечка можна прикрасити шоколадом.

Дітям дуже сподобається банановий десерт. Тільки готуйте одразу багато — його одразу з’їдять!