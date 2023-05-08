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Поки сім’я чистить зуби: готуємо бюджетні рулетики із сиром та зеленню

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Рулетики з лаваша – те, що потрібно вранці
Рулетики з лаваша – те, що потрібно вранці. Фото shuba.life

Швидкий сніданок на швидку руку

Навіть якщо ви любитель вишуканої кухні, все одно іноді хочеться перекусити смачним хрустким рулетиком. Таку закуску люблять всі без винятку — вона добре втамовує голод.

Щоб приготувати рулет із лаваша з бринзою та зеленню за рецептом Shuba вам знадобиться зовсім мало продуктів – лише тонкий лаваш, яйця, бринза, зелень та спеції. Хоча закуски можна готувати різноманітні, саме такий варіант універсальний. Всього 20 хвилин — і хрумка закуска радуватиме вас і членів вашої родини

Як приготувати рулет з лаваша з бринзою та зеленню

Інгредієнти на 4 порції:

  • тонкий лаваш — 4 шт.;
  • бринза — 150 г;
  • яйця — 1 шт.;
  • кріп, пучок — 1 шт.;
  • олія соняшникова — 40 мл;
  • перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Бринзу натріть на дрібній тертці, додайте жовток, дрібно покришений кріп, мелений перець і перемішайте.
  2. Лаваші розгорніть, поступово на кожен розкладіть начинку. Поверніть лаваші в рулетики, змастіть краї білком для фіксації.
  3. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте рулети з усіх боків до рум’яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.

Лаваш для такої закуски можна приготувати самостійно. Для цього потрібно всього три інгредієнти та небагато часу.

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#Рецепт #Закуска #Лаваш #Готуємо вдома