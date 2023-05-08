Поки сім’я чистить зуби: готуємо бюджетні рулетики із сиром та зеленню
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Швидкий сніданок на швидку руку
Навіть якщо ви любитель вишуканої кухні, все одно іноді хочеться перекусити смачним хрустким рулетиком. Таку закуску люблять всі без винятку — вона добре втамовує голод.
Щоб приготувати рулет із лаваша з бринзою та зеленню за рецептом Shuba вам знадобиться зовсім мало продуктів – лише тонкий лаваш, яйця, бринза, зелень та спеції. Хоча закуски можна готувати різноманітні, саме такий варіант універсальний. Всього 20 хвилин — і хрумка закуска радуватиме вас і членів вашої родини
Як приготувати рулет з лаваша з бринзою та зеленню
Інгредієнти на 4 порції:
- тонкий лаваш — 4 шт.;
- бринза — 150 г;
- яйця — 1 шт.;
- кріп, пучок — 1 шт.;
- олія соняшникова — 40 мл;
- перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Бринзу натріть на дрібній тертці, додайте жовток, дрібно покришений кріп, мелений перець і перемішайте.
- Лаваші розгорніть, поступово на кожен розкладіть начинку. Поверніть лаваші в рулетики, змастіть краї білком для фіксації.
- Розігрійте сковороду з олією та обсмажте рулети з усіх боків до рум’яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.
Лаваш для такої закуски можна приготувати самостійно. Для цього потрібно всього три інгредієнти та небагато часу.