Поки сім’я чистить зуби: готуємо бюджетні рулетики із сиром та зеленню

Швидкий сніданок на швидку руку

Навіть якщо ви любитель вишуканої кухні, все одно іноді хочеться перекусити смачним хрустким рулетиком. Таку закуску люблять всі без винятку — вона добре втамовує голод.

Щоб приготувати рулет із лаваша з бринзою та зеленню за рецептом Shuba вам знадобиться зовсім мало продуктів – лише тонкий лаваш, яйця, бринза, зелень та спеції. Хоча закуски можна готувати різноманітні, саме такий варіант універсальний. Всього 20 хвилин — і хрумка закуска радуватиме вас і членів вашої родини

Як приготувати рулет з лаваша з бринзою та зеленню

Інгредієнти на 4 порції:

тонкий лаваш — 4 шт.;

бринза — 150 г;

яйця — 1 шт.;

кріп, пучок — 1 шт.;

олія соняшникова — 40 мл;

перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Бринзу натріть на дрібній тертці, додайте жовток, дрібно покришений кріп, мелений перець і перемішайте. Лаваші розгорніть, поступово на кожен розкладіть начинку. Поверніть лаваші в рулетики, змастіть краї білком для фіксації. Розігрійте сковороду з олією та обсмажте рулети з усіх боків до рум’яної скоринки. Викладіть на паперовий рушник, щоб він увібрав зайву олію.

Лаваш для такої закуски можна приготувати самостійно. Для цього потрібно всього три інгредієнти та небагато часу.