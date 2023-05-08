Зіпсують будь-яке м’ясо: топ-три найгірші маринади для шашлику

Від такого маринаду краще відмовитись

Шашлик – дуже смачна страва, яку готують у весняно-літній період. Найважливіше при приготуванні — не тільки вибрати правильне м’ясо, але й зробити вдалий маринад, від якого залежить смак страви.

Тому разом з FoodOboz поділимося порадами від кулінарів, від яких маринадів потрібно відмовитись при приготуванні шашлику. З такими порадами ваше м’ясо ніколи не буде жорстким та не смачним.

Який маринад може зіпсувати шашлик

Маринад з оцтом. Він зробить м’ясо дуже жорстким і в процесі смаження продукт буде сирим усередині, але горітиме зверху. Тому кулінари не рекомендують використовувати оцет для маринадів для шашлику.

З великою кількістю солі. При приготуванні будь-якого маринаду для шашлику завжди додають сіль, оскільки м’ясу вона не зашкодить. Але саме сіль може зіпсувати страву, якщо її додати дуже багато. Вона зробить м’ясо надто сухим. Кулінари радять солити м’ясо під час подачі, але не додавати в сам маринад.

Як і оцет, кефір не підходить маринаду. Річ у тому, що за сприяння з м’ясом він перешкоджає засвоєнню білка та заліза. В результаті кефір буде шкідливим.

На думку кулінарів, найкраще маринувати м’ясо у йогурті, сметані, вині, мінеральній воді. Також можна використовувати цибулю, зелень, спеції.

Якщо взагалі немає часу та бажання готувати маринад, шашлик можна зробити за допомогою тільки мінералки та пакету. На таку страву у вас піде лише 15 хвилин часу.