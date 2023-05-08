Не викидайте вчорашню гречку: рецепт страви, де вона стане в нагоді

Ніхто не здогадається, що це чудова страва з гречки

Ймовірно, у кожного була така ситуація, що відварена гречка довго стоїть у холодильнику і ніхто не наважиться її викинути. І не треба — вчорашня гречана каша може стати ще смачнішою.

Зі вчорашньої гречки можна приготувати смачні тефтелі в вершковому соусі. Якщо у вас є мультиварка, процес взагалі не триватиме багато часу. Разом з Uaportal поділимося рецептом.

Як приготувати тефтелі у вершковому соусі

Інгредієнти:

відварена гречана каша;

м’ясний фарш – 500 г;

вода – 3 ст.;

цибуля – 1 шт.;

картопля — 1 кг.

Для підливки:

вершки – 200 мл;

борошно — 3 ст. л.;

вершкове масло — 50 г;

цибуля – 1 шт.;

вода – 1 л.;

сіль, перець – по 1/6 ч. л.

Спосіб приготування:

Через м’ясорубку пропустіть фарш разом із картоплею, цибулею та гречкою. Посоліть і поперчіть, додайте за бажанням улюблені приправи. З готової суміші зліпіть тефтелі та викладіть їх у глибоку форму для запікання з товстим дном. Для приготування підливки до вершків додайте розтоплене вершкове масло і дрібно подрібнену цибулю, посоліть і поперчіть. Перемішайте і додайте борошно, знову перемішайте, розбавте водою. Залийте тефтелі та поставте випікатися в духовку або під кришкою на плиту. Півгодини — і неймовірна страва готова!

Один інгредієнт здатний перетворити звичайну гречку на ідеальний гарнір. Спробуйте і вам сподобається!