Не викидайте вчорашню гречку: рецепт страви, де вона стане в нагоді
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Ніхто не здогадається, що це чудова страва з гречки
Ймовірно, у кожного була така ситуація, що відварена гречка довго стоїть у холодильнику і ніхто не наважиться її викинути. І не треба — вчорашня гречана каша може стати ще смачнішою.
Зі вчорашньої гречки можна приготувати смачні тефтелі в вершковому соусі. Якщо у вас є мультиварка, процес взагалі не триватиме багато часу. Разом з Uaportal поділимося рецептом.
Як приготувати тефтелі у вершковому соусі
Інгредієнти:
- відварена гречана каша;
- м’ясний фарш – 500 г;
- вода – 3 ст.;
- цибуля – 1 шт.;
- картопля — 1 кг.
Для підливки:
- вершки – 200 мл;
- борошно — 3 ст. л.;
- вершкове масло — 50 г;
- цибуля – 1 шт.;
- вода – 1 л.;
- сіль, перець – по 1/6 ч. л.
Спосіб приготування:
- Через м’ясорубку пропустіть фарш разом із картоплею, цибулею та гречкою. Посоліть і поперчіть, додайте за бажанням улюблені приправи.
- З готової суміші зліпіть тефтелі та викладіть їх у глибоку форму для запікання з товстим дном.
- Для приготування підливки до вершків додайте розтоплене вершкове масло і дрібно подрібнену цибулю, посоліть і поперчіть. Перемішайте і додайте борошно, знову перемішайте, розбавте водою. Залийте тефтелі та поставте випікатися в духовку або під кришкою на плиту. Півгодини — і неймовірна страва готова!
Один інгредієнт здатний перетворити звичайну гречку на ідеальний гарнір. Спробуйте і вам сподобається!