Будете готувати його щодня: дешевий салат переверне ваші уявлення про моркву

Розповідаємо, як приготувати найпростіший салат для перекусу. Він точно буде вам до смаку, особливо якщо складні та ситні салати на святковий стіл, такі як неймовірна закуска "Ніч", приїлись.

Це яскравий, соковитий та насичений вітамінами салат з моркви і сиру. Його можна готувати хоч щодня. Якщо вважаєте за потрібне, майонез у салаті можна замінити грецьким йогуртом. Рецептом поділились на порталі Prosalat.com.

Інгредієнти:

Морква (велика) — 1 шт

Свіжий огірок — 1 шт

Сир твердий — 100 г

Часник — 2-3 зуб.

Спеції — за смаком

Майонез — за смаком

Спосіб приготування:

Моркву, огірок та сир натираємо на крупній тертці. Якщо маєте тертку для моркви по-корейськи, це буде ідеально. Це всі основні інгредієнти — далі тільки заправка. Дрібнимо часник і додаємо, солимо, можна поперчити на свій смак. Заправляємо майонезом. Кількість регулюємо на свій смак. Ретельно перемішуємо.

Цей свіжий салат не лише дуже вдалий варант перекусу. Також він ідеально підійде для любителів похрумтіти. Просто як ніжний салат з моркви.