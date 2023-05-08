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Всього три основні інгредієнти: улюблений весняний салат з копійчаних продуктів

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Нереально свіжий, а ще ситний салат
Нереально свіжий, а ще ситний салат. Фото Сегодня

Свіжий салат з цікавою заправкою

Весняні салати — особлива сезонна група страв. Якщо ви куштували смачний салат з редискою, час приготувати перекус з молодою капустою. У його складі всього три основні інгредієнти та смачна заправка.

Салат виходить ситним, соковитим, ароматним та дуже смачним. Рецептом поділились на порталі "Школа життя".

Інгредієнти:

  • Капуста – 400 г.
  • Огірок – 2-3 шт.
  • Яйця – 4 – 5 шт.
  • Зелень – зелена цибуля, петрушка
  • Сіль – 1/3 ч. ложки, перець – за смаком
  • Соняшникова олія – 3 ст. ложки
  • Сметана – 3-4 ст. ложки
  • Гірчиця – 1 ст. ложка

Спосіб приготування:

  1. Попередньо відварюємо яйця. Охолоджуємо їх та очищаємо. Тонко нарізаємо капусту. Огірки нарізаємо соломкою.
  2. Яйця розрізаємо навпіл і забираємо жовтки. Їх слід відкласти, вони ще знадобляться для заправки салату. Білки також нарізаємо соломкою.
  3. Подрібнюємо зелень. Всі інгредієнти відправляємо в салатник.
  4. Жовтки розминаємо виделкою та змішуємо їх з олією. Додаємо сметану, сіль з перцем за смаком, гірчицю. Ретельно все перемішуємо, заправляємо салат і можна частуватись.

Такий салат може стати як доповненням до основної страви, такої як запіканка з кабачком, так і повноцінним перекусом. Адже він не лише свіжий, а й ситний — за рахунок варених яєць.

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#Рецепт #Салат