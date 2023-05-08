Всього три основні інгредієнти: улюблений весняний салат з копійчаних продуктів
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Свіжий салат з цікавою заправкою
Весняні салати — особлива сезонна група страв. Якщо ви куштували смачний салат з редискою, час приготувати перекус з молодою капустою. У його складі всього три основні інгредієнти та смачна заправка.
Салат виходить ситним, соковитим, ароматним та дуже смачним. Рецептом поділились на порталі "Школа життя".
Інгредієнти:
- Капуста – 400 г.
- Огірок – 2-3 шт.
- Яйця – 4 – 5 шт.
- Зелень – зелена цибуля, петрушка
- Сіль – 1/3 ч. ложки, перець – за смаком
- Соняшникова олія – 3 ст. ложки
- Сметана – 3-4 ст. ложки
- Гірчиця – 1 ст. ложка
Спосіб приготування:
- Попередньо відварюємо яйця. Охолоджуємо їх та очищаємо. Тонко нарізаємо капусту. Огірки нарізаємо соломкою.
- Яйця розрізаємо навпіл і забираємо жовтки. Їх слід відкласти, вони ще знадобляться для заправки салату. Білки також нарізаємо соломкою.
- Подрібнюємо зелень. Всі інгредієнти відправляємо в салатник.
- Жовтки розминаємо виделкою та змішуємо їх з олією. Додаємо сметану, сіль з перцем за смаком, гірчицю. Ретельно все перемішуємо, заправляємо салат і можна частуватись.
Такий салат може стати як доповненням до основної страви, такої як запіканка з кабачком, так і повноцінним перекусом. Адже він не лише свіжий, а й ситний — за рахунок варених яєць.