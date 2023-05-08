Такої картоплі ви ще не куштували: вишукана французька страва з дешевих продуктів

Цей гарнір готується зі звичайних продуктів, а смачно — як у ресторані

Якщо звичайні традиційні рецепти з картоплею, такі як галушки-страпачки приїлись, пропонуємо додати до раціону щось вишукане. Французький гратен — це страва з картоплі та інших простих інгредієнтів, яка переверне ваше уявлення про картоплю.

Рецептом поділився кулінарний блогер Алекс Міль. Страва виходить такою смачною, що ви будете постійно її готувати замість звичайного картопляного пюре.

Інгредієнти:

5-7 картоплин

середня цибулина

2-3 зубчика часнику

вершкове масло 40г

борошно 3 ст. л

молоко 400 г

вершки (20%) 200г

сіль, перець

тим’ян

2 ч. л олії для смаження

Спосіб приготування:

Нарізаємо картоплю тонкими смужками. Викладаємо її в форму для запікання, але не прикладайте надто щільно одна до одної, бо можуть не пропектись

Тепер робимо соус. Вливаємо в сковорідку олію. Вкидаємо нарізану цибулю і часник, і обсмажуємо 3хв.

Розтоплюємо в цій же сковороді вершкове масло. Додаємо борошно, і гарно все перемішуємо.

Вливаємо повільно молоко, все гарно вимішуючи. Додаємо спеції — сіль, перець, тим’ян.

Доливаємо вершки, помішуючи готуємо, доводячи до загустіння. Заливаємо картоплю готовим соусом, стараємось, щоб затекло між усіма шматочками. Зверху солимо, присипаємо тертим сиром і відправляємо в духовку на 55 хв при 180 градусах.

Така страва дуже смакує гарячою. Вона може стати неймовірним гарніром до будь-якого м’яса або риби. Але радимо скуштувати її з неймовірною запеченою рибкою.