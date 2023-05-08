Неймовірний торт з трьох інгредієнтів — рецепт смачного Наполеона від української блогерки (відео)
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Надзвичайно просто та космічно смачно
Якщо хочеться солоденького, а ні сил, ні часу немає на складні торти на кшталт багаторівневого десерту "Жіноча примха", у пригоді стане простий торт "Наполеон". Для приготування знадобиться всього три інгредієнти.
Рецептом поділилась блогерка Kristina Key. Дівчина зняла тикток, де розповіла, як готувати смачнючий торт "Наполеон".
Інгредієнти:
- Готове листове бездріжджове тісто — два пласти, приблизно 15 на 27 см
- Згущене молоко — одна банка, 370 г
- Вершкове масло — 200 г
Спосіб приготування:
- Тісто викладаємо на деко поверх пергаменту та випікаємо у духовці. Час приготування — 20 хвилин при 180 °C.
- Тим часом готуємо крем. Для цього розтоплюємо масло у мікрохвильовій печі або на паровій бані. Вливаємо у посуд з маслом згущене молоко. Отриману суміш збиваємо блендером впродовж 5 хвилин.
- Коли охолоне готове тісто, можна збирати торт. Верхній шар зішкрібаємо вилкою — так ми отримаємо крихти для посипання.
- Ділимо тісто на шари. Кожен шар змащуємо кремом. Зверху та з боків обсипаємо торт крихтою та залишаємо у холодильнику.
Цей торт повинен добре вистоятись — мінімум на 5 годин, аби просочились всі шари. До речі, згущене молоко для нього можна легко приготувати самотужки — всього з трьох інгредієнтів.