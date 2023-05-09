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Справжня знахідка для сніданку: рецепт бюджетної яєчної намазки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Намазка з яєць — чудовий варіант для сніданку
Намазка з яєць — чудовий варіант для сніданку. Фото shuba.life

Усього 20 хвилин — і страва готова!

Якщо ви шукаєте рецепт незвичайного сніданку, то вам підійде яєчна намазка. Найскладніше тут – це відварити яйця.

Страва за рецептом Shuba дадуть відчуття ситості на кілька годин. Яєчна намазка має дуже несподіваний смак, адже цибуля-шалот, естрагон і петрушка надають закусці гіркуватого присмаку та неповторного аромату! Страва також стане чудовим доповненням святкового столу. А якщо хочете зробити намазку ідеальною – використовуйте домашній майонез, оливкову олію першого віджиму та свіжомелений перець.

Як приготувати яєчну намазку

Інгредієнти на 2 порції:

  • яйця курячі — 4 шт.;
  • майонез — 100 г;
  • цибуля-шалот — 1 шт.;
  • естрагон — 8 г;
  • зелена цибуля — 8 г;
  • петрушка — 8 г;
  • тостовий хліб — 4 шт.;
  • оливкова олія — 10 мл;
  • сік лимонний, морська сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Зваріть яйця круто, приблизно 7-9 хвилин. Занурте в холодну воду.
  2. Подрібніть цибулю-шалот, естрагон, зелену цибулю та петрушку. Яйця почистьте і натріть на тертці або наріжте великими шматочками. Додайте до яйця майонез, цибулю-шалот та ¾ нарізаної зелені, приправте до свого смаку сіллю та великою кількістю перцю.
  3. Підсушіть хліб у тостері або обсмажте кілька хвилин до світло-золотистого кольору на сковороді.
  4. Викладіть намазку на тост і зверху посипте зеленню, що залишилася, збризкайте лимонним соком і маслом. За бажанням присипте чорним перцем.

Раніше "Телеграф" розповідав, як варять яйця досвідчені кухарі. Ці лайфхаки значно спростять вам життя!

Теги:
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