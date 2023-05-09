Справжня знахідка для сніданку: рецепт бюджетної яєчної намазки
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Усього 20 хвилин — і страва готова!
Якщо ви шукаєте рецепт незвичайного сніданку, то вам підійде яєчна намазка. Найскладніше тут – це відварити яйця.
Страва за рецептом Shuba дадуть відчуття ситості на кілька годин. Яєчна намазка має дуже несподіваний смак, адже цибуля-шалот, естрагон і петрушка надають закусці гіркуватого присмаку та неповторного аромату! Страва також стане чудовим доповненням святкового столу. А якщо хочете зробити намазку ідеальною – використовуйте домашній майонез, оливкову олію першого віджиму та свіжомелений перець.
Як приготувати яєчну намазку
Інгредієнти на 2 порції:
- яйця курячі — 4 шт.;
- майонез — 100 г;
- цибуля-шалот — 1 шт.;
- естрагон — 8 г;
- зелена цибуля — 8 г;
- петрушка — 8 г;
- тостовий хліб — 4 шт.;
- оливкова олія — 10 мл;
- сік лимонний, морська сіль, перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування:
- Зваріть яйця круто, приблизно 7-9 хвилин. Занурте в холодну воду.
- Подрібніть цибулю-шалот, естрагон, зелену цибулю та петрушку. Яйця почистьте і натріть на тертці або наріжте великими шматочками. Додайте до яйця майонез, цибулю-шалот та ¾ нарізаної зелені, приправте до свого смаку сіллю та великою кількістю перцю.
- Підсушіть хліб у тостері або обсмажте кілька хвилин до світло-золотистого кольору на сковороді.
- Викладіть намазку на тост і зверху посипте зеленню, що залишилася, збризкайте лимонним соком і маслом. За бажанням присипте чорним перцем.
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