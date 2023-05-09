Справжня знахідка для сніданку: рецепт бюджетної яєчної намазки

Усього 20 хвилин — і страва готова!

Якщо ви шукаєте рецепт незвичайного сніданку, то вам підійде яєчна намазка. Найскладніше тут – це відварити яйця.

Страва за рецептом Shuba дадуть відчуття ситості на кілька годин. Яєчна намазка має дуже несподіваний смак, адже цибуля-шалот, естрагон і петрушка надають закусці гіркуватого присмаку та неповторного аромату! Страва також стане чудовим доповненням святкового столу. А якщо хочете зробити намазку ідеальною – використовуйте домашній майонез, оливкову олію першого віджиму та свіжомелений перець.

Як приготувати яєчну намазку

Інгредієнти на 2 порції:

яйця курячі — 4 шт.;

майонез — 100 г;

цибуля-шалот — 1 шт.;

естрагон — 8 г;

зелена цибуля — 8 г;

петрушка — 8 г;

тостовий хліб — 4 шт.;

оливкова олія — 10 мл;

сік лимонний, морська сіль, перець чорний мелений — за смаком.

Спосіб приготування:

Зваріть яйця круто, приблизно 7-9 хвилин. Занурте в холодну воду. Подрібніть цибулю-шалот, естрагон, зелену цибулю та петрушку. Яйця почистьте і натріть на тертці або наріжте великими шматочками. Додайте до яйця майонез, цибулю-шалот та ¾ нарізаної зелені, приправте до свого смаку сіллю та великою кількістю перцю. Підсушіть хліб у тостері або обсмажте кілька хвилин до світло-золотистого кольору на сковороді. Викладіть намазку на тост і зверху посипте зеленню, що залишилася, збризкайте лимонним соком і маслом. За бажанням присипте чорним перцем.

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