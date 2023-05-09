Як приготувати українську піцу: старовинний рецепт лангошу на сковороді
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Наші предки вміли робити піцу давно
Якщо хочеться влаштувати справжній закарпатський обід, то приготувати лангош. Це пишний коржик із дріжджового тіста, який багато років готують жителі Закарпаття. У деяких будинках він давно став традиційною стравою.
Страва за рецептом "Мета" універсальна. Лангош сподобається дітям і дорослим. Він підходить і на свято, і для домашніх посиденьок. Лангош чимось схожий на піцу, тільки менший. Приготувати його не складе великої праці.
Як приготувати лангош на сковороді
Інгредієнти:
- дріжджі сухі – 2 ч.л;
- вода тепла — 150 мл;
- цукор-пісок — 1 ч.л;
- борошно пшеничне — 500 г;
- сіль — 1 ч.л;
- вода мінеральна — 150 мл;
- часник — 2 зубчики;
- сметана, майонез, кетчуп, твердий сир.
Спосіб приготування:
- Змішайте дріжджі з теплою водою та цукром. Дайте постояти 15 хвилин, щоб вони запрацювали.
- Для тіста з’єднайте борошно із сіллю, а потім зробіть усередині невелике заглиблення. У нього влийте дріжджі та мінеральну воду. Замісіть тісто до повного з’єднання компонентів.
- Змастіть посуд маслом і покладете в нього тісто, що вийшло, на 1 годину під накриттям. Згодом воно збільшиться вдвічі.
- Пропустіть часник через прес і залийте невеликою кількістю окропу. Ця суміш знадобиться для змащування.
- Відщипуйте від тесту шматочок і розкочуйте його в невеликий коржик.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні та смажте на олії з двох сторін.
- Поки лангош гарячий, змастіть його часниковою сумішшю, а зверху прикрасьте начинкою на свій смак. Підійде тертий сир, помідори, майонез або ковбаски. Смачного!
Лангош стане чудовим доповненням до закарпатського капустняку. Зробіть ваш обід атмосферним!