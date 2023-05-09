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Як приготувати українську піцу: старовинний рецепт лангошу на сковороді

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Українська піца — лангош
Українська піца — лангош. Фото Meta.ua

Наші предки вміли робити піцу давно

Якщо хочеться влаштувати справжній закарпатський обід, то приготувати лангош. Це пишний коржик із дріжджового тіста, який багато років готують жителі Закарпаття. У деяких будинках він давно став традиційною стравою.

Страва за рецептом "Мета" універсальна. Лангош сподобається дітям і дорослим. Він підходить і на свято, і для домашніх посиденьок. Лангош чимось схожий на піцу, тільки менший. Приготувати його не складе великої праці.

Як приготувати лангош на сковороді

Інгредієнти:

  • дріжджі сухі – 2 ч.л;
  • вода тепла — 150 мл;
  • цукор-пісок — 1 ч.л;
  • борошно пшеничне — 500 г;
  • сіль — 1 ч.л;
  • вода мінеральна — 150 мл;
  • часник — 2 зубчики;
  • сметана, майонез, кетчуп, твердий сир.

Спосіб приготування:

  1. Змішайте дріжджі з теплою водою та цукром. Дайте постояти 15 хвилин, щоб вони запрацювали.
  2. Для тіста з’єднайте борошно із сіллю, а потім зробіть усередині невелике заглиблення. У нього влийте дріжджі та мінеральну воду. Замісіть тісто до повного з’єднання компонентів.
  3. Змастіть посуд маслом і покладете в нього тісто, що вийшло, на 1 годину під накриттям. Згодом воно збільшиться вдвічі.
  4. Пропустіть часник через прес і залийте невеликою кількістю окропу. Ця суміш знадобиться для змащування.
  5. Відщипуйте від тесту шматочок і розкочуйте його в невеликий коржик.
  6. Розігрійте сковороду на середньому вогні та смажте на олії з двох сторін.
  7. Поки лангош гарячий, змастіть його часниковою сумішшю, а зверху прикрасьте начинкою на свій смак. Підійде тертий сир, помідори, майонез або ковбаски. Смачного!

Лангош стане чудовим доповненням до закарпатського капустняку. Зробіть ваш обід атмосферним!

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#Рецепт #Піца #Готуємо вдома