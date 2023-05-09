Як приготувати українську піцу: старовинний рецепт лангошу на сковороді

Наші предки вміли робити піцу давно

Якщо хочеться влаштувати справжній закарпатський обід, то приготувати лангош. Це пишний коржик із дріжджового тіста, який багато років готують жителі Закарпаття. У деяких будинках він давно став традиційною стравою.

Страва за рецептом "Мета" універсальна. Лангош сподобається дітям і дорослим. Він підходить і на свято, і для домашніх посиденьок. Лангош чимось схожий на піцу, тільки менший. Приготувати його не складе великої праці.

Як приготувати лангош на сковороді

Інгредієнти:

дріжджі сухі – 2 ч.л;

вода тепла — 150 мл;

цукор-пісок — 1 ч.л;

борошно пшеничне — 500 г;

сіль — 1 ч.л;

вода мінеральна — 150 мл;

часник — 2 зубчики;

сметана, майонез, кетчуп, твердий сир.

Спосіб приготування:

Змішайте дріжджі з теплою водою та цукром. Дайте постояти 15 хвилин, щоб вони запрацювали. Для тіста з’єднайте борошно із сіллю, а потім зробіть усередині невелике заглиблення. У нього влийте дріжджі та мінеральну воду. Замісіть тісто до повного з’єднання компонентів. Змастіть посуд маслом і покладете в нього тісто, що вийшло, на 1 годину під накриттям. Згодом воно збільшиться вдвічі. Пропустіть часник через прес і залийте невеликою кількістю окропу. Ця суміш знадобиться для змащування. Відщипуйте від тесту шматочок і розкочуйте його в невеликий коржик. Розігрійте сковороду на середньому вогні та смажте на олії з двох сторін. Поки лангош гарячий, змастіть його часниковою сумішшю, а зверху прикрасьте начинкою на свій смак. Підійде тертий сир, помідори, майонез або ковбаски. Смачного!

Лангош стане чудовим доповненням до закарпатського капустняку. Зробіть ваш обід атмосферним!