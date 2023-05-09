Копійчаний обід з кабачків і фаршу: рецепт приголомшливої запіканки

Один шинок — і страва готова!

З кабачків можна приготувати багато смачних страв. Одна з найпопулярніших – апетитна запіканка.

Запіканка з кабачків з фаршем виходить багатою за смаковими якостями та корисною за складом. Крім того, смак кабачків чудово поєднується зі смаком м’яса. Тому така страва за рецептом Ukr.Media стане окрасою вашого столу.

Як приготувати запіканку з кабачка

Інгредієнти:

кабачок — 1 шт.;

фарш — 300 г;

помідори середнього розміру – 3-4 шт.;

цибуля – 1 шт.;

яйця курячі – 2 шт.;

сметана — 100 г;

сир – 100 г;

томатна паста — 2 ст. л.;

сіль, перець чорний мелений на свій смак;

масло рослинне.

Спосіб приготування:

Фарш обсмажити в олії, посолити, поперчити на свій смак. Цибулю подрібнити, додати в сковороду з фаршем і обсмажити. Додаємо томатну пасту. Перемішати та гасити до готовності фаршу. Остудити. Кабачок очистити від шкірки та насіння, натерти на великій тертці. Віджати та викласти половину на дно змащеної форми. Наступним шаром помістити готовий обсмажений фарш, рівно розподілити по всій поверхні. Накрити рештою натертим кабачком, трохи посолити. Помідори нарізати кружальцями та викласти поверх кабачка. Яйця збити зі сметаною, посолити на свій смак. Суміш вилити у форму поверх кабачка. Натерти сир на дрібній тертці, посипати заготовлену запіканку. Форму відправити в духовку для запікання за температури 200 градусів на 25-30 хвилин.

З кабачків також можна приготувати приголомшливі кабачково-курячі оладки. Ніжна та смачна страва точно сподобається вашій родині.