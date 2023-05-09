Рецепт курячих ніжок з підливою, які зроблять будь-який гарнір ідеальним
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Ідеальна страва і на обід, і на вечерю
Курка з підливкою — це чудове доповнення практично до будь-якого гарніру. Соковита та надзвичайно смачна, вона робить його по-справжньому закінченою повноцінною стравою.
Курячі ніжки у найніжнішій підливці за рецептом Ukr.Media відмінно доповнить будь-який гарнір. Страва виходить дуже смачною та ніжною.
Як приготувати курячі ніжки з підливою
Інгредієнти:
- 6 курячих ніжок;
- 1 чайна ложка солі;
- 1/ч.л. розмарину;
- 1/ч.л. куркуми;
- 1/ч.л. паприки;
- чорний перець;
- рослинна олія;
- 1 цибулина;
- 4 зубчики часнику;
- 1 ч. л. цукру;
- 150 гр. сметани;
- 200мл води.
Спосіб приготування:
- Курячі ніжки кладемо в миску, додаємо сіль, перець, розмарин, куркуму та паприку. Натираємо спеціями м’ясо та залишаємо на 15 хвилин.
- У сковороду наливаємо олію і кладемо м’ясо. Обсмажуємо ніжки на середньому вогні до рум’яності.
- Цибулю чистимо і нарізаємо дрібними шматочками.
- Забираємо курку зі сковороди та кладемо цибулю. Обсмажуємо до золотистого кольору.
- Додаємо подрібнений часник, сметану та воду. Все перемішуємо.
- Кладемо ніжки до овочів, накриваємо кришкою та готуємо 20 хвилин. Потім м’ясо перевертаємо та готуємо без кришки ще 20 хвилин.
Готову страву подаємо з гарніром з будь-якої крупи, улюблених макаронів або смачної картоплі. Смачного!