Рецепт курячих ніжок з підливою, які зроблять будь-який гарнір ідеальним

Ідеальна страва і на обід, і на вечерю

Курка з підливкою — це чудове доповнення практично до будь-якого гарніру. Соковита та надзвичайно смачна, вона робить його по-справжньому закінченою повноцінною стравою.

Курячі ніжки у найніжнішій підливці за рецептом Ukr.Media відмінно доповнить будь-який гарнір. Страва виходить дуже смачною та ніжною.

Як приготувати курячі ніжки з підливою

Інгредієнти:

6 курячих ніжок;

1 чайна ложка солі;

1/ч.л. розмарину;

1/ч.л. куркуми;

1/ч.л. паприки;

чорний перець;

рослинна олія;

1 цибулина;

4 зубчики часнику;

1 ч. л. цукру;

150 гр. сметани;

200мл води.

Спосіб приготування:

Курячі ніжки кладемо в миску, додаємо сіль, перець, розмарин, куркуму та паприку. Натираємо спеціями м’ясо та залишаємо на 15 хвилин. У сковороду наливаємо олію і кладемо м’ясо. Обсмажуємо ніжки на середньому вогні до рум’яності. Цибулю чистимо і нарізаємо дрібними шматочками. Забираємо курку зі сковороди та кладемо цибулю. Обсмажуємо до золотистого кольору. Додаємо подрібнений часник, сметану та воду. Все перемішуємо. Кладемо ніжки до овочів, накриваємо кришкою та готуємо 20 хвилин. Потім м’ясо перевертаємо та готуємо без кришки ще 20 хвилин.

Готову страву подаємо з гарніром з будь-якої крупи, улюблених макаронів або смачної картоплі. Смачного!