Старовинний український десерт до чаю: як приготувати мандрики

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Мандрики – це українська традиційна страва, обрядова випічка з начинкою із кисломолочного сиру. Його готували до церковного свята Петра та Павла, 12 липня. Назву солодощів пов’язували з легендою про подорожі цих апостолів, у яких зозуля вкрала один "мандрик" і за це її Бог покарав.

Згодом ці смаколики почали готувати без особливого приводу, а просто до чаю та кави, та й рецепт став більш сучасним. Якщо раніше мандрики робили на основі сиру, то тепер додають варення чи джем та роблять форму печива відкритими. Але ми разом із "Мета" розповімо канонічний рецепт цієї смакоти.

Як приготувати мандрики

Інгредієнти:

Тісто:

масло вершкове — 200 г;

борошно пшеничне — 500 г;

яйце — 2 шт;

цукор-пісок — 150 г;

розпушувач — 5 г.

Начинка:

сир кисломолочний – 300 г;

цукор-пісок — 50 г;

борошно пшеничне — 30 г;

білок – 1 шт.;

ваніль.

Спосіб приготування:

Змішайте в глибокій мисці масло і цукор до утворення білої текстури, потім додайте яйця і ще раз добре збийте інгредієнти. Всипте просіяне борошно, розпушувач і замісіть тісто. Розкотіть тісто між двома аркушами пергаментного паперу. Товщина кожного шару має вийти близько 3 мм. Поставте у прохолодне місце на 30 хвилин. Для начинки змішайте всі інгредієнти до однорідної маси. Виріжте з тіста кола і на нижній викладайте столову ложку начинки, накрийте верхнім кружечком. За допомогою вилки закріпіть краї. Змастіть верхню частину жовтком із невеликою кількістю води. Запікайте подорожі в духовці при 180 градусах близько 20 хвилин.

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