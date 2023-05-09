Улюблена закуска козаків: незаслужено забутий рецепт потапців

Приготувати старовинну українську страву займе лише 15 хвилин

Потапці – це традиційна українська страва та улюблена закуска часів козацтва. Потапцями називають грінки, які подають із салом, сиром чи овочами, або самостійно як доповнення до улюбленого борщу, супу та юшки.

Shuba розповідає, що згідно з традиційним рецептом, спочатку на сковороді обсмажували скибочки сала, а потім на жирі від сала обсмажували скибочки житнього хліба. Грінки, сало, подрібнені часник, кріп і зелена цибуля — ось вам і потапці! Приготувати їх зможе кожен, витративши лише 15 хвилин та кілька інгредієнтів, а смачно – до неможливості!

Як готувати потапці

Інгредієнти на 10 порцій:

хліб житній, скибочки — 450 кг;

сало — 200 г;

часник, головка — 1 шт.

Спосіб приготування:

Розігрійте сковороду. Наріжте сало на середні шматочки, зробіть надрізи шматочками. Обсмажте сало до золотистого кольору і перекладіть на тарілку. Обсмажте скибочки хліба з обох боків на жирі після сала. Пропустіть через прес очищені зубчики часнику. Натріть цією сумішшю грінки, викладіть зверху шкварки.

Потапці готові! Смачного!

А ви знали, як правильно нарізати хліб, щоб потапці були не лише смачними, а й гарними? "Телеграф" раніше вам вже розкривав секрети професіоналів, як зі звичайного бутерброду зробити витвір мистецтва.