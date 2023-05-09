Не встигатимете подавати на стіл: готуємо запечене м’ясо з сиром та помідорами

Страва готується швидко, а з’їдається ще швидше

У холодильнику є невеликий шматок м’яса, кілька стиглих томатів та шматочок сиру? Тоді можна приготувати смачну та ситну запечену в духовці страву.

Запечене м’ясо з сиром та помідорами за рецептом Pxelinform готується легко, а в результаті виходить чудове частування. Спочатку м’ясо маринують із гірчицею та іншими інгредієнтами, потім у надрізи кладуть кілька простих продуктів. Така страва виглядає красиво і її легко розділити її між гостями.

Як приготувати м’ясо з сиром і помідорами

Інгредієнти:

свинина – 1 кг;

твердий сир – 200 г;

помідори – 2 шт.;

часник – 2 зубчики;

сіль, чорний перець мелений – до смаку.

Для маринаду:

соєвий соус – 3 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

гірчиця – 1 ст. л.;

оливкова олія – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Свинину промити та просушити. Зробити на м’ясі поперечні надрізи шириною 1 см, дорізаючи остаточно 0,5 см. Для маринаду потрібно змішати всі інгредієнти, додати сіль та перець до свого смаку. Змастити маринадом м’ясо з усіх боків, поставити в холодильник на 3 години. Помідори, сир та часник порізати тонкими пластинками. Свинину викласти на подвійний аркуш фольги у форму для запікання. У розрізи помістити сир, томати, часник. М’ясо загорнути у фольгу та підняти краї вгору. Фольгу щільно притиснути до м’яса з усіх боків - так сік не витече при запіканні. Духовку розігріти до 190 градусів та запікати 60 хв. Через годину зняти верхню фольгу та запікати ще приблизно 20 хвилин до рум’яної скоринки.

Страву можна подавати з улюбленим гарніром. Таке м’ясо потішить смакові рецептори кожного, хто його скуштує.