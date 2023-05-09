Аромат підніме всіх з ліжок: простий рецепт манників на сніданок

Відмінний варіант солоденького сніданку

Якщо хочете посмакувати чимось солоденьким на сніданок, а пишні сирники вже набридли, ідеальним варіантом стануть манники. Просто полийте їх медом або згущеним молоком — і кращого варіанту не придумати.

Манники виходять нереально смачними, ароматними та ніжними. А ще вони дуже ситні. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

500 мл. молока;

150 г. манної крупи;

2 ст.л. борошна;

яйце;

дрібка ваніліну;

60 г. цукру;

брібка солі;

олія для смаження;

згущене молоко або мед за смаком.

Спосіб приготування:

У каструлю наливаємо молоко та ставимо на вогонь. Доводимо його до кипіння, а потім тонкою цівкою всипаємо манну крупу. Постійно замішуємо та варимо до загустіння. Готову манну кашу викладаємо в миску — щоб трохи охолола. Додаємо яйце, цукор, ванілін та дрібкуку солі. Перемішуємо. Потім всипаємо борошно. Знову все перемішуємо. З отриманої суміші формуємо круглі манники. Викладаємо їх на розігріту сковорідку та смажимо до рум’яної скоринки.

Готові манники викладаємо на тарілку. Вже при смаженні вони будуть пахнути так, що домашні самі піднімуться з ліжок. Просто полийте їх домашнім згущеним молоком — і буде нереальна смакота.