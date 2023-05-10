Дві краплі секретного інгредієнта – і млинці не прилипнуть до сковороди: найвдаліший рецепт

Такі млинці виходять завжди і у всіх

Млинці – це страва, яка нагадує нам смак дитинства. Їх готує практично кожна господиня.

Сьогодні приготуємо смачні та незрівнянні млинці на кефірі за рецептом "Главреда". Вони чудово підійдуть як закуска. Крім того, при приготуванні страви використовується один секретний інгредієнт. У млинці необхідно додати розтоплене вершкове масло — тоді вони не чіплятимуться до сковороди. А для начинки млинців на кефірі підійде авокадо, сир і навіть креветки.

Як приготувати млинці на кефірі

Інгредієнти:

борошно — 150 г;

кефір кімнатної температури – 180 мл;

вода (окріп) — 180 мл;

яйця — 3 шт.;

цукор, сіль — до свого смаку;

сода — 0,5 чайної ложки;

вершкове масло.

Спосіб приготування:

Влити кефір у глибоку миску. Яйця збити попередньо віночком і додати до кефіру. Борошно просіяти, додати сіль і цукор в борошно. Добре перемішати. Додати муку з цукром до кефіру і замісити тісто на млинці. У склянку з окропом додати соду, швидко замішати та вилити в тісто. Перемішати готове тісто та залишити на 5 хвилин. Додати пару крапель вершкового масла в тісто та перемішати. Сковороду змастити невеликим шматочком олії та випікати млинці до золотистого кольору з двох сторін.

Поностальгувати за дитинством можна і з улюбленими котлетами у тісті. Вони нагадають смак безтурботного дитинства.