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Страва родом із дитинства: готуємо картопляні зрази з грибною начинкою

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Гречаники з м’ясом не залишать нікого байдужим
Гречаники з м’ясом не залишать нікого байдужим. Фото apostrophe.ua

Швидко, ситно та смачно — ось що можна сказати про цю страву

Зрази часто можна побачити в меню ресторанів та кафе. Але зробити цю страву з легкістю можна і вдома. Для основи найкраще використовувати звичайну картоплю. Саме він надає страві особливої ніжності та легкості.

Смачні картопляні зрази з грибами за рецептом ProstoWay також готуються із простих продуктів – виходить дуже бюджетна, але смачна страва. Їх можна заморозити на випадок, коли не буде часу для приготування вечері.

Як приготувати картопляні зрази з грибами

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі;
  • 1 яйце;
  • 3 ст. л. борошна;
  • сіль, перець – на свій смак;
  • сушений часник.

Для начинки:

  • 500 г печериць
  • 200 г сиру на ваш смак.

Спосіб приготування:

  1. Гриби поріжте та посмажте.
  2. Натріть сир і змішайте із грибами.
  3. Почистьте картоплю, залийте водою, посоліть та поставте варити. Після того як звариться картопля, злийте всю воду. Зробіть із картоплі пюре.
  4. У охолоджену картоплю додайте яйце, сушений часник, сіль і перець і добре перемішайте.
  5. Додайте в масу борошно і зробіть тісто. З тіста сформуйте кульку, розімніть її та покладіть начинку. Зліпіть пиріжок з начинкою.
  6. Покладіть пиріжок на сковороду та обсмажуйте на середньому вогні з боків до золотистої скориночки. Смачного!

Якщо ви любите і гриби, і картоплю, спробуйте запечену картопля з грибною начинкою. Ви не залишитеся байдужим до такої страви.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Зрази #Готуємо вдома