Страва родом із дитинства: готуємо картопляні зрази з грибною начинкою

Швидко, ситно та смачно — ось що можна сказати про цю страву

Зрази часто можна побачити в меню ресторанів та кафе. Але зробити цю страву з легкістю можна і вдома. Для основи найкраще використовувати звичайну картоплю. Саме він надає страві особливої ніжності та легкості.

Смачні картопляні зрази з грибами за рецептом ProstoWay також готуються із простих продуктів – виходить дуже бюджетна, але смачна страва. Їх можна заморозити на випадок, коли не буде часу для приготування вечері.

Як приготувати картопляні зрази з грибами

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

1 яйце;

3 ст. л. борошна;

сіль, перець – на свій смак;

сушений часник.

Для начинки:

500 г печериць

200 г сиру на ваш смак.

Спосіб приготування:

Гриби поріжте та посмажте. Натріть сир і змішайте із грибами. Почистьте картоплю, залийте водою, посоліть та поставте варити. Після того як звариться картопля, злийте всю воду. Зробіть із картоплі пюре. У охолоджену картоплю додайте яйце, сушений часник, сіль і перець і добре перемішайте. Додайте в масу борошно і зробіть тісто. З тіста сформуйте кульку, розімніть її та покладіть начинку. Зліпіть пиріжок з начинкою. Покладіть пиріжок на сковороду та обсмажуйте на середньому вогні з боків до золотистої скориночки. Смачного!

Якщо ви любите і гриби, і картоплю, спробуйте запечену картопля з грибною начинкою. Ви не залишитеся байдужим до такої страви.