Страва родом із дитинства: готуємо картопляні зрази з грибною начинкою
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Швидко, ситно та смачно — ось що можна сказати про цю страву
Зрази часто можна побачити в меню ресторанів та кафе. Але зробити цю страву з легкістю можна і вдома. Для основи найкраще використовувати звичайну картоплю. Саме він надає страві особливої ніжності та легкості.
Смачні картопляні зрази з грибами за рецептом ProstoWay також готуються із простих продуктів – виходить дуже бюджетна, але смачна страва. Їх можна заморозити на випадок, коли не буде часу для приготування вечері.
Як приготувати картопляні зрази з грибами
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- 1 яйце;
- 3 ст. л. борошна;
- сіль, перець – на свій смак;
- сушений часник.
Для начинки:
- 500 г печериць
- 200 г сиру на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Гриби поріжте та посмажте.
- Натріть сир і змішайте із грибами.
- Почистьте картоплю, залийте водою, посоліть та поставте варити. Після того як звариться картопля, злийте всю воду. Зробіть із картоплі пюре.
- У охолоджену картоплю додайте яйце, сушений часник, сіль і перець і добре перемішайте.
- Додайте в масу борошно і зробіть тісто. З тіста сформуйте кульку, розімніть її та покладіть начинку. Зліпіть пиріжок з начинкою.
- Покладіть пиріжок на сковороду та обсмажуйте на середньому вогні з боків до золотистої скориночки. Смачного!
Якщо ви любите і гриби, і картоплю, спробуйте запечену картопля з грибною начинкою. Ви не залишитеся байдужим до такої страви.