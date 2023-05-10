Рецепт на всі випадки життя: як приготувати пиріг із зеленню

Цей пиріг полюблять усі

Пиріг — це найпростіша випічка, яка завжди виходить. Її практично неможливо зіпсувати та найголовніше – пироги дають простір фантазії та експериментів.

Саме такий пиріг із сиром та зеленню за рецептом Рixelinform ми пропонуємо вам приготувати. Це ідеальний варіант, якщо до вас прийшли гості або просто хочеться смачненького і щоб не морочитися. Ніжне та м’яке тісто вразить вас назавжди. Спробуйте — і ви зрозумієте, чому ви захочете готувати такий пиріг частіше.

Як приготувати пиріг з сиром та зеленню

Інгредієнти:

яйця – 3 шт.;

сметана – 100 г;

борошно — 150 г;

розпушувач – ½ ч. л.;

шпинат — ½ пучка;

щавель — ½ пучка;

сир – 70–100 г;

сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця збити у глибокій мисці. Масу посолити та змішати зі сметаною. Борошно з’єднати з розпушувачем та поетапно ввести в яєчну суміш. Збити, поки в тісті не залишиться грудочок. Зелень промити та порізати. Сир подрібнити на великій тертці. Зелень і сир змішати з тістом. Форму для запікання змастити олією і злегка присипати борошном. Духовку розігріти до 180 °C. Пиріг випікати приблизно 40 хв.

Якщо ви додасте до випічки один інгредієнт, вона не буде черствіти довгий час. Обов’язково скористайтеся лайфхаком та їжте улюблені десерти довгий час.