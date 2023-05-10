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Традиційна закарпатська випічка: копійчаний рецепт рогаликів від шеф-кухаря

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Кіфліки — насолода, яка сподобається всім Новина оновлена 10 травня 2023, 14:26
Кіфліки — насолода, яка сподобається всім. Фото klopotenko.com

Рецепт такої випічки будуть у вас постійно просити

Кіфлики – це традиційна закарпатська випічка, яка за формою нагадує рогалики або французькі круасани. Готують таку насолоду з різними начинками — найчастіше з варенням або подрібненими горіхами. За однією з версій страва прийшла до європейської кухні з Туреччини — саме тому рогалик отримав свою форму завдяки мусульманському півмісяцю.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом кіфликів із начинкою зі слив, горіхів та маку, повірте – це просто смакота! Такі золотисті та пухкі рогалики хочеться їсти знову і знову.

Як приготувати кіфлики зі слив, горіхів та маку.

Інгредієнти:

Для тесту:

  • 320 г пшеничного борошна;
  • 260 г кукурудзяного борошна;
  • 200 г вершкового масла;
  • 1 яйце + 1 жовток для змащування;
  • 350 г сметани;
  • 10 г сухих дріжджів;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 1 щіпка солі;
  • цукрова пудра на смак + опціонально для посипання.

Для начинки:

  • 400 г слив;
  • 200 г цукру;
  • 50 мл води;
  • 3 ст. л. маку + додатково для посипання;
  • 3 ст. л. подрібнених волоських горіхів.

Спосіб приготування:

  1. Помийте сливи та видаліть кісточки. Можна використовувати й заздалегідь розморожені сливи. Розріжте їх навпіл і перебийте у фуд-процесорі з 200 г цукру та 50 мл води.
  2. Покладіть у чашу кухонного комбайна вершкове масло кімнатної температури, додайте до олії пшеничне і кукурудзяне борошно, яйце, 3 ст. л. цукру та щіпку солі. Перетріть за допомогою насадки-гаку.
  3. Розмішайте в мисці сухі дріжджі та сметану, додайте суміш у тісто. Замісіть пружне тісто. Загорніть готове тісто в харчову плівку і залиште на годину в холодильнику.
  4. За допомогою качалки розбийте в крихту волоські горіхи. Додайте в миску зі сливовим пюре. Сюди ж додайте мак. Все перемішайте.
  5. Дістаньте тісто з холодильника і розділіть на 2 частини, кожну з яких розкотіть у пласт діаметром приблизно 20 см. Поділіть тісто на трикутники, їх має вийти від 6 до 8 шт.
  6. На кожен трикутник викладіть начинку зі слив, маку та горіхів. Загорніть кожен трикутник у форму рогалика.
  7. Викладіть сформовані рогалики на лист, застелений пергаментом. Відстань між рогаликами має бути не менше 2 см, оскільки вони трохи збільшаться у розмірі. Змастіть кожен рогалик жовтком і посипте маком.
  8. Випікайте кіфлики при температурі 200 градусів 15-20 хвилин. Готові рогалики притрусіть за бажання цукровою пудрою.

А щоб кіфлики не черствіли, можна додати туди один інгредієнт. Ваша випічка залишатиметься свіжою довгий час.

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