Делікатес, який ніде не купити: рецепт запеченого генеральського сала

Воно має бути у кожному холодильнику

До сала можна ставитися по-різному, але не знайдеться людини, яка б не їла його, нехай навіть зрідка. Сьогодні поговоримо про одну з гастрономічних візитівок України — генеральське сало. Це тонке сало з прошарком ніжного м’яса, що нагадує генеральські лампаси. Його дуже цінують, бо з однієї свині виходить лише 4 кг такого сала.

Саме таке сало ми із Shuba сьогодні приготуємо. Найголовніше тут — це вибрати хороший шматочок сала і вдало підібрати ароматний букет зі спецій та прянощів. Ви отримаєте масу насолоди!

Як запекти генеральське сало

Інгредієнти на 10 порцій:

сало — 1 кг;

гірчиця — 70 г;

перець запашний мелений, перець запашний, горошок — до свого смаку;

часник, зубчики — 5 шт.;

лавровий лист — 6 шт.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

соус соєвий — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування :

Якщо сало замочувалося, дістаємо сало з води та обсушуємо рушником. Натираємо сало міцною гірчицею, перцями та тертим часником. Сюди ж мелену паприку та соєвий соус. Сало складаємо навпіл шкіркою назовні, а всередину укладаємо лавровий лист і даємо промаринувати 4-6 годин. Загортаємо у фольгу та відправляємо в духовку, розігріту до 190 градусів, на 40 хвилин. Розгортаємо фольгу. Якщо шкірка не підрум’янилася, залишаємо на 10-12 хвилин при 200 градусах. Подаємо з чорним хлібом та хріном.

Сало ідеально підійде до улюбленого борщу за рецептом бабусі. Смачного!