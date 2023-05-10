Делікатес, який ніде не купити: рецепт запеченого генеральського сала
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Воно має бути у кожному холодильнику
До сала можна ставитися по-різному, але не знайдеться людини, яка б не їла його, нехай навіть зрідка. Сьогодні поговоримо про одну з гастрономічних візитівок України — генеральське сало. Це тонке сало з прошарком ніжного м’яса, що нагадує генеральські лампаси. Його дуже цінують, бо з однієї свині виходить лише 4 кг такого сала.
Саме таке сало ми із Shuba сьогодні приготуємо. Найголовніше тут — це вибрати хороший шматочок сала і вдало підібрати ароматний букет зі спецій та прянощів. Ви отримаєте масу насолоди!
Як запекти генеральське сало
Інгредієнти на 10 порцій:
- сало — 1 кг;
- гірчиця — 70 г;
- перець запашний мелений, перець запашний, горошок — до свого смаку;
- часник, зубчики — 5 шт.;
- лавровий лист — 6 шт.;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- соус соєвий — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування :
- Якщо сало замочувалося, дістаємо сало з води та обсушуємо рушником.
- Натираємо сало міцною гірчицею, перцями та тертим часником. Сюди ж мелену паприку та соєвий соус.
- Сало складаємо навпіл шкіркою назовні, а всередину укладаємо лавровий лист і даємо промаринувати 4-6 годин.
- Загортаємо у фольгу та відправляємо в духовку, розігріту до 190 градусів, на 40 хвилин.
- Розгортаємо фольгу. Якщо шкірка не підрум’янилася, залишаємо на 10-12 хвилин при 200 градусах.
- Подаємо з чорним хлібом та хріном.
Сало ідеально підійде до улюбленого борщу за рецептом бабусі. Смачного!