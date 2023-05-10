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Делікатес, який ніде не купити: рецепт запеченого генеральського сала

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Генеральське сало вам точно припаде до смаку
Генеральське сало вам точно припаде до смаку. Фото shuba.life

Воно має бути у кожному холодильнику

До сала можна ставитися по-різному, але не знайдеться людини, яка б не їла його, нехай навіть зрідка. Сьогодні поговоримо про одну з гастрономічних візитівок України — генеральське сало. Це тонке сало з прошарком ніжного м’яса, що нагадує генеральські лампаси. Його дуже цінують, бо з однієї свині виходить лише 4 кг такого сала.

Саме таке сало ми із Shuba сьогодні приготуємо. Найголовніше тут — це вибрати хороший шматочок сала і вдало підібрати ароматний букет зі спецій та прянощів. Ви отримаєте масу насолоди!

Як запекти генеральське сало

Інгредієнти на 10 порцій:

  • сало — 1 кг;
  • гірчиця — 70 г;
  • перець запашний мелений, перець запашний, горошок — до свого смаку;
  • часник, зубчики — 5 шт.;
  • лавровий лист — 6 шт.;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • соус соєвий — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування :

  1. Якщо сало замочувалося, дістаємо сало з води та обсушуємо рушником.
  2. Натираємо сало міцною гірчицею, перцями та тертим часником. Сюди ж мелену паприку та соєвий соус.
  3. Сало складаємо навпіл шкіркою назовні, а всередину укладаємо лавровий лист і даємо промаринувати 4-6 годин.
  4. Загортаємо у фольгу та відправляємо в духовку, розігріту до 190 градусів, на 40 хвилин.
  5. Розгортаємо фольгу. Якщо шкірка не підрум’янилася, залишаємо на 10-12 хвилин при 200 градусах.
  6. Подаємо з чорним хлібом та хріном.

Сало ідеально підійде до улюбленого борщу за рецептом бабусі. Смачного!

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#Рецепт #Сало #Готуємо вдома