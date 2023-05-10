Як курячі шлуночки перетворити на приголомшливий делікатес: рецепт жаркого в духовці

Чудова страва з простих продуктів

Серед великої різноманітності субпродуктів, які використовуються для приготування багатьох страв, особливе місце посідають курячі шлунки. Цей смачний інгредієнт завжди чудово виглядає у супах, салатах або як самостійна страва.

Сьогодні ми приготуємо печені курячі шлунки за рецептом Gurman. Це чудова страва для вечері чи обіду. Шлунки вийдуть особливо м’якими та ніжними при мінімумі зусиль.

Як приготувати печені курячі шлуночки.

Інгредієнти:

500 г курячих шлуночків;

8 середніх картоплин;

2 морквини;

1 цибулина,

1 ст. л. гострої аджики;

1 ст. л. пасти із помідорів;

щіпка меленого кмину;

щіпка солодкої паприки;

щіпка коріандру;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Шлуночки розморозьте, очистьте і висипте на сковорідку. Додайте приправи та сіль. Часто помішуючи, обсмажте до появи золотистої скоринки. Очистьте картоплю, поріжте кубиками, посоліть і викладіть на дно горщиків для запікання. Овочі повинні заповнити їх приблизно на половину. Другим шаром викладіть шлуночки. Цибулю очистьте півкільцями, обсмажте і викладіть зверху на шлуночки. Дрібно натріть моркву, приготуйте на сковороді з аджикою та пастою з помідорів. Викладіть на цибулю. Вміст горщиків залийте водою, закрийте кришкою і тушкуйте в духовці 40-45 хвилин при 200 градусах. Відкрийте кришку та потримайте блюдо в духовці ще 10 – 15 хвилин.

Шлуночки можна приготувати ще й по-корейськи. Трохи грошей і часу — і приголомшлива вечеря готова.