Найсмачніші рогалики з начинкою: всього 15 хвилин — і на хруст збіжаться всі сусіди

Вони готуються дуже швидко та без зайвої мороки

Домашня випічка — найкращий варіант до чаю, але іноді часу на складний багатошаровий торт немає, а годувати домашніх магазинним печивом не хочеться. В такому випадку допоможе цей швидкий рецепт рогаликів зі згущеним молоком та горіхами.

Процес приготування дуже простий, а в результаті виходить смачне домашнє печиво. Тісто розсипчасте, хрумке та можна покласти багато начинки. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти для тіста:

Борошно – 350 г

Цукрова пудра – 80 г

Масло вершкове – 180 г

Сметана – 150 г

Для начинки:

Волоські горіхи – 150 г

Варене згущене молоко – 150 г

Спосіб приготування:

Всі продукти повинні бути кімнатної температури. У чашу просіюємо відразу все борошно, додаємо цукрову пудру, м’яке масло і сметану. Замішуємо тісто — міксером чи руками. Тісто готове, як тільки не залишиться сухого борошна. Чашу з тістом накриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на 15-20 хвилин. Для начинки горіхи подрібнюємо ножем або блендером до невеликих шматочків, змішуємо з вареним згущеним молоком. Важливо обрати густу згущівку, щоб не витікала при випіканні. Після охолодження тісто розкочуємо пластом завтовшки 3-4 мм у коло. Нарізаємо коло на 16 трикутників. На широкий край кожної заготовки розкладаємо по 1 ч. л. начинки. Щільно притискаючи тісто до начинки, скачуємо до тонкого кінця. Викладаємо рогалики на лист пергаменту на відстані один від одного. Випікаємо у вже розігрітій до 180 С духовці приблизно 15 хвилин, до золотистого кольору.

Перед подачею печиво посипаємо цукровою пудрою. До речі, оскільки тісто на рогалики треба розкатати достатньо тонко, вам стане у пригоді трюк з відрізом полотна — з ним цей процес не забере багато часу.