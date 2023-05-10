Найсмачніші рогалики з начинкою: всього 15 хвилин — і на хруст збіжаться всі сусіди
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Вони готуються дуже швидко та без зайвої мороки
Домашня випічка — найкращий варіант до чаю, але іноді часу на складний багатошаровий торт немає, а годувати домашніх магазинним печивом не хочеться. В такому випадку допоможе цей швидкий рецепт рогаликів зі згущеним молоком та горіхами.
Процес приготування дуже простий, а в результаті виходить смачне домашнє печиво. Тісто розсипчасте, хрумке та можна покласти багато начинки. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти для тіста:
- Борошно – 350 г
- Цукрова пудра – 80 г
- Масло вершкове – 180 г
- Сметана – 150 г
Для начинки:
- Волоські горіхи – 150 г
- Варене згущене молоко – 150 г
Спосіб приготування:
- Всі продукти повинні бути кімнатної температури. У чашу просіюємо відразу все борошно, додаємо цукрову пудру, м’яке масло і сметану.
- Замішуємо тісто — міксером чи руками. Тісто готове, як тільки не залишиться сухого борошна. Чашу з тістом накриваємо харчовою плівкою і прибираємо в холодильник на 15-20 хвилин.
- Для начинки горіхи подрібнюємо ножем або блендером до невеликих шматочків, змішуємо з вареним згущеним молоком. Важливо обрати густу згущівку, щоб не витікала при випіканні.
- Після охолодження тісто розкочуємо пластом завтовшки 3-4 мм у коло. Нарізаємо коло на 16 трикутників.
- На широкий край кожної заготовки розкладаємо по 1 ч. л. начинки. Щільно притискаючи тісто до начинки, скачуємо до тонкого кінця.
- Викладаємо рогалики на лист пергаменту на відстані один від одного. Випікаємо у вже розігрітій до 180 С духовці приблизно 15 хвилин, до золотистого кольору.
Перед подачею печиво посипаємо цукровою пудрою. До речі, оскільки тісто на рогалики треба розкатати достатньо тонко, вам стане у пригоді трюк з відрізом полотна — з ним цей процес не забере багато часу.