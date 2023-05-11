Шашлик з’їдять із мангалом: копійчаний маринад зробить будь-яке м’ясо неперевершеним

Ідеальна страва готувати просто

Чого ми всі очікуємо від шашлику? Щоб він був дуже соковитий, м’який, ароматний та з цікавим багатогранним смаком. Запорука такої страви – вдалий маринад, який просочить кожен шматочок прянощами та пом’якшить волокна.

Саме маринад здатний зробити зі звичайного філе найсмачніше, соковите та м'яке м’ясо. Спробуйте замаринувати курку за рецептом Рixelinform і ви залишитеся задоволені. Витративши зовсім небагато часу і за допомогою тільки лимона, цибулі, часнику та спецій ви приємно здивуєте ваших друзів та близьких по-справжньому смачним шашликом.

Як приготувати маринад для курячого шашлику.

Інгредієнти на 1 кг філе:

лимон – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

часник — 2-3 зубчики;

оливкова олія – 2 ст. л.;

сушене орегано — 2 ч. л.;

сушений базилік — 2 ч. л.;

сушений чебрець — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Дрібною терткою зніміть цедру з лимона. Вам достатньо столової ложки. З м’якоті вичавіть 2 столові ложки соку. Цибулю та часник подрібніть. Змішайте усі інгредієнти маринаду. Куряче філе наріжте порційними шматочками. Залийте маринадом і приберіть у холодильник на 2-4 години. За цей час кілька разів перемішайте. Перед приготуванням залиште курку за кімнатної температури на 15–20 хвилин, після чого обсмажте м’ясо.

До такого шашлику ідеально підійде картопля на шампурах. Гості ризикують не дочекатися навіть основної страви.