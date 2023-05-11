Шашлик з’їдять із мангалом: копійчаний маринад зробить будь-яке м’ясо неперевершеним
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Ідеальна страва готувати просто
Чого ми всі очікуємо від шашлику? Щоб він був дуже соковитий, м’який, ароматний та з цікавим багатогранним смаком. Запорука такої страви – вдалий маринад, який просочить кожен шматочок прянощами та пом’якшить волокна.
Саме маринад здатний зробити зі звичайного філе найсмачніше, соковите та м'яке м’ясо. Спробуйте замаринувати курку за рецептом Рixelinform і ви залишитеся задоволені. Витративши зовсім небагато часу і за допомогою тільки лимона, цибулі, часнику та спецій ви приємно здивуєте ваших друзів та близьких по-справжньому смачним шашликом.
Як приготувати маринад для курячого шашлику.
Інгредієнти на 1 кг філе:
- лимон – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- часник — 2-3 зубчики;
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- сушене орегано — 2 ч. л.;
- сушений базилік — 2 ч. л.;
- сушений чебрець — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Дрібною терткою зніміть цедру з лимона. Вам достатньо столової ложки. З м’якоті вичавіть 2 столові ложки соку.
- Цибулю та часник подрібніть.
- Змішайте усі інгредієнти маринаду.
- Куряче філе наріжте порційними шматочками. Залийте маринадом і приберіть у холодильник на 2-4 години. За цей час кілька разів перемішайте.
- Перед приготуванням залиште курку за кімнатної температури на 15–20 хвилин, після чого обсмажте м’ясо.
До такого шашлику ідеально підійде картопля на шампурах. Гості ризикують не дочекатися навіть основної страви.