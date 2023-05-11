Бюджетна страва розлетиться на ура: хрускіт цих смажених макаронів почують сусіди
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Такого ви точно не спробуєте у найближчому ресторані
Макарони — швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною у всьому світі. Чого тільки не готують з ними — і улюблені супи, і макарони по-флотськи, і навіть незвичайний плов!
Але навряд чи ви куштували смажені макарони. Саме таку універсальну страву ми разом з Uaportal та приготуємо. А ви можете проявити фантазію та додати до страви свої улюблені інгредієнти.
Як приготувати смажені макарони
Інгредієнти:
- макарони – 200 г;
- олія – 2 ст. л;
- часник – 2 дрібно нарізані зубчики;
- нарізана тонкими пластинами цибуля – 1 шт.;
- порізані на невеликі шматочки овочі (перець, морква, горошок, броколі);
- соєвий соус – 2 ст. л;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Приготуйте макарони згідно з інструкціями на пакуванні до ступеня готовності "аль денте". Процідіть їх та промийте прохолодною водою.
- У глибокій сковороді або оці розігрійте олію на середньому вогні. Додайте дрібно нарізаний часник і обсмажуйте його до легкого золотистого кольору.
- Додайте нарізану цибулю і продовжуйте смажити, помішуючи, до м’якості та прозорості цибулі.
- Додайте нарізані овочі та продовжуйте смажити їх протягом 3-5 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
- Додайте приготовлені макарони в сковороду з овочами та перемішайте. Полийте страву соєвим соусом і продовжуйте смажити протягом 2-3 хвилин.
- Посоліть, поперчіть, перемішайте і продовжуйте смажити макарони на середньому вогні ще 2-3 хвилин, поки вони не стануть хрусткими та золотистими.
Подавайте смажені макарони гарячими як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи улюбленої риби. Смачного!