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Бюджетна страва розлетиться на ура: хрускіт цих смажених макаронів почують сусіди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Макарони можна приготувати незвичайним способом
Макарони можна приготувати незвичайним способом. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Такого ви точно не спробуєте у найближчому ресторані

Макарони — швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною у всьому світі. Чого тільки не готують з ними — і улюблені супи, і макарони по-флотськи, і навіть незвичайний плов!

Але навряд чи ви куштували смажені макарони. Саме таку універсальну страву ми разом з Uaportal та приготуємо. А ви можете проявити фантазію та додати до страви свої улюблені інгредієнти.

Як приготувати смажені макарони

Інгредієнти:

  • макарони – 200 г;
  • олія – 2 ст. л;
  • часник – 2 дрібно нарізані зубчики;
  • нарізана тонкими пластинами цибуля – 1 шт.;
  • порізані на невеликі шматочки овочі (перець, морква, горошок, броколі);
  • соєвий соус – 2 ст. л;
  • сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Приготуйте макарони згідно з інструкціями на пакуванні до ступеня готовності "аль денте". Процідіть їх та промийте прохолодною водою.
  2. У глибокій сковороді або оці розігрійте олію на середньому вогні. Додайте дрібно нарізаний часник і обсмажуйте його до легкого золотистого кольору.
  3. Додайте нарізану цибулю і продовжуйте смажити, помішуючи, до м’якості та прозорості цибулі.
  4. Додайте нарізані овочі та продовжуйте смажити їх протягом 3-5 хвилин, поки овочі не стануть м’якими.
  5. Додайте приготовлені макарони в сковороду з овочами та перемішайте. Полийте страву соєвим соусом і продовжуйте смажити протягом 2-3 хвилин.
  6. Посоліть, поперчіть, перемішайте і продовжуйте смажити макарони на середньому вогні ще 2-3 хвилин, поки вони не стануть хрусткими та золотистими.

Подавайте смажені макарони гарячими як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи улюбленої риби. Смачного!

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#Рецепт #Макарони #Готуємо вдома