Бюджетна страва розлетиться на ура: хрускіт цих смажених макаронів почують сусіди

Такого ви точно не спробуєте у найближчому ресторані

Макарони — швидка, проста і смачна страва, яка стала популярною у всьому світі. Чого тільки не готують з ними — і улюблені супи, і макарони по-флотськи, і навіть незвичайний плов!

Але навряд чи ви куштували смажені макарони. Саме таку універсальну страву ми разом з Uaportal та приготуємо. А ви можете проявити фантазію та додати до страви свої улюблені інгредієнти.

Як приготувати смажені макарони

Інгредієнти:

макарони – 200 г;

олія – 2 ст. л;

часник – 2 дрібно нарізані зубчики;

нарізана тонкими пластинами цибуля – 1 шт.;

порізані на невеликі шматочки овочі (перець, морква, горошок, броколі);

соєвий соус – 2 ст. л;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Приготуйте макарони згідно з інструкціями на пакуванні до ступеня готовності "аль денте". Процідіть їх та промийте прохолодною водою. У глибокій сковороді або оці розігрійте олію на середньому вогні. Додайте дрібно нарізаний часник і обсмажуйте його до легкого золотистого кольору. Додайте нарізану цибулю і продовжуйте смажити, помішуючи, до м’якості та прозорості цибулі. Додайте нарізані овочі та продовжуйте смажити їх протягом 3-5 хвилин, поки овочі не стануть м’якими. Додайте приготовлені макарони в сковороду з овочами та перемішайте. Полийте страву соєвим соусом і продовжуйте смажити протягом 2-3 хвилин. Посоліть, поперчіть, перемішайте і продовжуйте смажити макарони на середньому вогні ще 2-3 хвилин, поки вони не стануть хрусткими та золотистими.

Подавайте смажені макарони гарячими як самостійну страву або як гарнір до м’яса чи улюбленої риби. Смачного!