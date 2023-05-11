Діти будуть прокидатися заради такого сніданку: бюджетні оладки з начинкою

Надзвичайно ситний і смачний сніданок

Сніданок — найважливіший прийом їжі. Якщо ви втомились від пишних омлетів, а діти не бажають їсти нічого більше, приготуйте смачні оладки з ковбасою та сиром.

Вони не лише апетитні на вигляд, а й бюджетні. Та й готуються напрочуд просто. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти для тіста:

130 мл. кефіру;

100 г. борошна;

яйце;

по дрібці солі та цукру;

1/2 ч.л. соди;

2-3 ст.л. рослинної олії.

Для начинки:

150 г. вареної ковбаси;

100 г. плавленого сиру.

Спосіб приготування:

До кефіру додаємо яйце та збовтуємо до однорідності. Потім всипаємо сіль, цукор, борошно та соду. Перемішуємо. Варену ковбасу нарізаємо великими кружечками, а плавлений сир скибочками. На кожний шматочок ковбаси викладаємо дві скибочки сиру. Потім занурюємо ці "бутерброди" у тісто й викладаємо на розігріту сковорідку. Оладки смажимо до готовності та подаємо до столу в гарячому вигляді.

Ні малеча, ні дорослі від такого сніданку точно не відмовляться. Приготуйте до цих оладок соус на основі сметани — і буде неперевершено.