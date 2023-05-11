Діти будуть прокидатися заради такого сніданку: бюджетні оладки з начинкою
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Надзвичайно ситний і смачний сніданок
Сніданок — найважливіший прийом їжі. Якщо ви втомились від пишних омлетів, а діти не бажають їсти нічого більше, приготуйте смачні оладки з ковбасою та сиром.
Вони не лише апетитні на вигляд, а й бюджетні. Та й готуються напрочуд просто. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти для тіста:
- 130 мл. кефіру;
- 100 г. борошна;
- яйце;
- по дрібці солі та цукру;
- 1/2 ч.л. соди;
- 2-3 ст.л. рослинної олії.
Для начинки:
- 150 г. вареної ковбаси;
- 100 г. плавленого сиру.
Спосіб приготування:
- До кефіру додаємо яйце та збовтуємо до однорідності. Потім всипаємо сіль, цукор, борошно та соду. Перемішуємо.
- Варену ковбасу нарізаємо великими кружечками, а плавлений сир скибочками. На кожний шматочок ковбаси викладаємо дві скибочки сиру.
- Потім занурюємо ці "бутерброди" у тісто й викладаємо на розігріту сковорідку. Оладки смажимо до готовності та подаємо до столу в гарячому вигляді.
Ні малеча, ні дорослі від такого сніданку точно не відмовляться. Приготуйте до цих оладок соус на основі сметани — і буде неперевершено.