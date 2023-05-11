Рецепт б’є рекорди за швидкістю приготування: готуємо бюджетне печиво до кави

До того ж, смакота готується з доступних продуктів.

Ніщо не зрівняється з відчуттям, коли за вікном холодно та похмуро, а вдома тепло, затишно та пахне свіжим домашнім печивом. Таке почуття затишку не проміняєш ні на що.

До речі, приготувати домашнє печиво дуже просто, варто скористатися рецептом Ukr.Media. Така випічка виходить хрусткою зовні, м’якою всередині, повітряною, в міру солодкою. Таке печиво – це смачно.

Як швидко приготувати печиво до чаю

Інгредієнти:

120 мл кефіру;

1 яйце;

50 мл рослинної олії;

30 гр. цукру;

250-270 гр. борошна;

1 ч. л. розпушувача;

цедра лимона.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно змішати кефір, олію, яйце і цукор. До суміші слід додати трохи цедри лимона, борошно та розпушувач. Потрібно замісити м’яке тісто. Розкотити тісто в ковбаску і розділити її на 16 рівних частин. Кожен шматочок скотіть у кульку, потім розкотыть качалкою в тонкий шар, присипте цукром і загорніть у трубочку, а потім у равлик. Змочіть завиток однією стороною в цукор. Викладіть пергаментний папір. Відправте в нагріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.

Поки печиво готується, у вас є час заварити смачну каву. Діставайте випічку та насолоджуйтесь. Смачного!