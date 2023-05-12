Доступна розкіш із двох інгредієнтів: рецепт весняного салату
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Смачний та простий у приготуванні салат
Усі активно готують салати саме у весняний період, адже з’явилося багато різноманітних овочів. Їх можна поєднувати з улюбленими заправками та м’ясом.
Весняний салат за рецептом "Главреда" перевершить усі ваші очікування завдяки дивовижному поєднанню молодої капусти та огірків з шаленою заправкою до салату з авокадо. Страва настільки просто в приготуванні, що ви будете готувати її завжди. Салат з молодої капусти можна заправити оливковою олією, бальзамічним оцтом, але найкраще соусом з авокадо.
Як приготувати салат з молодої капусти
Інгредієнти:
- капуста молода;
- огірки.
Для заправки:
- авокадо стиглий — 1 шт.;
- лимон;
- кріп, базилік, петрушка;
- оливкова олія — 1 ч. л.;
- мед, сіль — до свого смаку;
- горіхи кеш'ю;
- сіль.
Спосіб приготування:
- Капусту потрібно промити та дуже дрібно подрібнити.
- Огірки бажано почистити від шкірки та порізати невеликими кубиками.
- Для заправки помити зелень та перекласти в чашу для блендера.
- Додати авокадо, сік половини лимона, горіхи, оливкову олію, сіль.
- Подрібнити все блендером та заправити салат.
Така заправка з авокадо може підійти до будь-якого салату. Вона перетворить навіть найпростішу страву на ресторанну.