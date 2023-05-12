Доступна розкіш із двох інгредієнтів: рецепт весняного салату

Смачний та простий у приготуванні салат

Усі активно готують салати саме у весняний період, адже з’явилося багато різноманітних овочів. Їх можна поєднувати з улюбленими заправками та м’ясом.

Весняний салат за рецептом "Главреда" перевершить усі ваші очікування завдяки дивовижному поєднанню молодої капусти та огірків з шаленою заправкою до салату з авокадо. Страва настільки просто в приготуванні, що ви будете готувати її завжди. Салат з молодої капусти можна заправити оливковою олією, бальзамічним оцтом, але найкраще соусом з авокадо.

Як приготувати салат з молодої капусти

Інгредієнти:

капуста молода;

огірки.

Для заправки:

авокадо стиглий — 1 шт.;

лимон;

кріп, базилік, петрушка;

оливкова олія — 1 ч. л.;

мед, сіль — до свого смаку;

горіхи кеш'ю;

сіль.

Спосіб приготування:

Капусту потрібно промити та дуже дрібно подрібнити. Огірки бажано почистити від шкірки та порізати невеликими кубиками. Для заправки помити зелень та перекласти в чашу для блендера. Додати авокадо, сік половини лимона, горіхи, оливкову олію, сіль. Подрібнити все блендером та заправити салат.

Така заправка з авокадо може підійти до будь-якого салату. Вона перетворить навіть найпростішу страву на ресторанну.