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Доступна розкіш із двох інгредієнтів: рецепт весняного салату

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Пару хвилин часу – і страва готова!
Пару хвилин часу – і страва готова!. Фото ukr.media

Смачний та простий у приготуванні салат

Усі активно готують салати саме у весняний період, адже з’явилося багато різноманітних овочів. Їх можна поєднувати з улюбленими заправками та м’ясом.

Весняний салат за рецептом "Главреда" перевершить усі ваші очікування завдяки дивовижному поєднанню молодої капусти та огірків з шаленою заправкою до салату з авокадо. Страва настільки просто в приготуванні, що ви будете готувати її завжди. Салат з молодої капусти можна заправити оливковою олією, бальзамічним оцтом, але найкраще соусом з авокадо.

Як приготувати салат з молодої капусти

Інгредієнти:

  • капуста молода;
  • огірки.

Для заправки:

  • авокадо стиглий — 1 шт.;
  • лимон;
  • кріп, базилік, петрушка;
  • оливкова олія — 1 ч. л.;
  • мед, сіль — до свого смаку;
  • горіхи кеш'ю;
  • сіль.

Спосіб приготування:

  1. Капусту потрібно промити та дуже дрібно подрібнити.
  2. Огірки бажано почистити від шкірки та порізати невеликими кубиками.
  3. Для заправки помити зелень та перекласти в чашу для блендера.
  4. Додати авокадо, сік половини лимона, горіхи, оливкову олію, сіль.
  5. Подрібнити все блендером та заправити салат.

Така заправка з авокадо може підійти до будь-якого салату. Вона перетворить навіть найпростішу страву на ресторанну.

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