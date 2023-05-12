Навіщо купувати: твердий сир із трьох інгредієнтів вийде не гірше і дешевше за магазинний
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Ви більше не купуватимете його в магазині
З сиру або з сиром можна приготувати дуже багато смачного. Рецепти з сиру включають супи, холодні та гарячі закуски, різноманітні салати й улюблені гарніри, сирні закуски й запіканки, пироги, десерти та напої.
Такий твердий сир можна легко приготувати вдома. За рецептом Shuba це досить швидко і набагато дешевше, ніж у магазинах. Вам не знадобляться якісь спеціальні навички, десятки продуктів та спецій – достатньо трьох продуктів та приправи до смаку. Можна проявити фантазію та експериментувати зі смаками, солоністю чи пікантністю.
Як приготувати твердий сир вдома
Інгредієнти на 6 порцій:
- сир кисломолочний — 650 г;
- масло вершкове — 30 г;
- молоко — 600 г;
- сода харчова — 1 ч. л.;
- спеції — за бажанням;
- зелень, сіль, базилік сушений, часник сушений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Покладіть сир у миску та додайте молоко. Поставте молочну суміш на вогонь та доведіть до кипіння.
- Вогонь зменште до середнього або слабкого і варіть доти, доки не з’явиться сироватка. Вона має добре відійти від сирної маси.
- Зніміть з вогню і процідіть через марлю, перекладіть в каструлю і додайте розтоплене вершкове масло, посоліть, додайте соду. Перемішайте.
- Поставте сирну масу на водяну баню, постійно помішуючи, розплавте до тягучості.
- Після цього зніміть миску з водяної бані. Додайте спеції до смаку, перемішайте.
- Перелийте гарячу сирну масу у пластиковий або силіконовий контейнер, щоб надати форму сиру. Накрийте харчовою плівкою, поставте в холодильник на 3-4 години чи ніч.
З такого сиру можна приготувати чудові сирні палички. Їх можна приготувати лише за десять хвилин.