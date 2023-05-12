Рус

Навіщо купувати: твердий сир із трьох інгредієнтів вийде не гірше і дешевше за магазинний

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Півгодини часу — і сир готовий
Півгодини часу — і сир готовий. Фото shuba.life

Ви більше не купуватимете його в магазині

З сиру або з сиром можна приготувати дуже багато смачного. Рецепти з сиру включають супи, холодні та гарячі закуски, різноманітні салати й улюблені гарніри, сирні закуски й запіканки, пироги, десерти та напої.

Такий твердий сир можна легко приготувати вдома. За рецептом Shuba це досить швидко і набагато дешевше, ніж у магазинах. Вам не знадобляться якісь спеціальні навички, десятки продуктів та спецій – достатньо трьох продуктів та приправи до смаку. Можна проявити фантазію та експериментувати зі смаками, солоністю чи пікантністю.

Як приготувати твердий сир вдома

Інгредієнти на 6 порцій:

  • сир кисломолочний — 650 г;
  • масло вершкове — 30 г;
  • молоко — 600 г;
  • сода харчова — 1 ч. л.;
  • спеції — за бажанням;
  • зелень, сіль, базилік сушений, часник сушений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Покладіть сир у миску та додайте молоко. Поставте молочну суміш на вогонь та доведіть до кипіння.
  2. Вогонь зменште до середнього або слабкого і варіть доти, доки не з’явиться сироватка. Вона має добре відійти від сирної маси.
  3. Зніміть з вогню і процідіть через марлю, перекладіть в каструлю і додайте розтоплене вершкове масло, посоліть, додайте соду. Перемішайте.
  4. Поставте сирну масу на водяну баню, постійно помішуючи, розплавте до тягучості.
  5. Після цього зніміть миску з водяної бані. Додайте спеції до смаку, перемішайте.
  6. Перелийте гарячу сирну масу у пластиковий або силіконовий контейнер, щоб надати форму сиру. Накрийте харчовою плівкою, поставте в холодильник на 3-4 години чи ніч.

З такого сиру можна приготувати чудові сирні палички. Їх можна приготувати лише за десять хвилин.

Теги:
#Рецепт #Твердий сир #Готуємо вдома