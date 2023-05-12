Навіщо купувати: твердий сир із трьох інгредієнтів вийде не гірше і дешевше за магазинний

Ви більше не купуватимете його в магазині

З сиру або з сиром можна приготувати дуже багато смачного. Рецепти з сиру включають супи, холодні та гарячі закуски, різноманітні салати й улюблені гарніри, сирні закуски й запіканки, пироги, десерти та напої.

Такий твердий сир можна легко приготувати вдома. За рецептом Shuba це досить швидко і набагато дешевше, ніж у магазинах. Вам не знадобляться якісь спеціальні навички, десятки продуктів та спецій – достатньо трьох продуктів та приправи до смаку. Можна проявити фантазію та експериментувати зі смаками, солоністю чи пікантністю.

Як приготувати твердий сир вдома

Інгредієнти на 6 порцій:

сир кисломолочний — 650 г;

масло вершкове — 30 г;

молоко — 600 г;

сода харчова — 1 ч. л.;

спеції — за бажанням;

зелень, сіль, базилік сушений, часник сушений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Покладіть сир у миску та додайте молоко. Поставте молочну суміш на вогонь та доведіть до кипіння. Вогонь зменште до середнього або слабкого і варіть доти, доки не з’явиться сироватка. Вона має добре відійти від сирної маси. Зніміть з вогню і процідіть через марлю, перекладіть в каструлю і додайте розтоплене вершкове масло, посоліть, додайте соду. Перемішайте. Поставте сирну масу на водяну баню, постійно помішуючи, розплавте до тягучості. Після цього зніміть миску з водяної бані. Додайте спеції до смаку, перемішайте. Перелийте гарячу сирну масу у пластиковий або силіконовий контейнер, щоб надати форму сиру. Накрийте харчовою плівкою, поставте в холодильник на 3-4 години чи ніч.

З такого сиру можна приготувати чудові сирні палички. Їх можна приготувати лише за десять хвилин.