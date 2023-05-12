Півкіло — і сита вся родина: як швидко і бюджетно запекти молоду картоплю

Не шукайте інших рецептів — цей найкращий

Молода картопля містить багато корисних речовин, які сприяють зміцненню здоров’я. Тут виникає питання — як приготувати картоплю так, щоб було і смачно і незвичайно.

Одним із них рецептів ми сьогодні поділимося – це буде запечена у соєвому маринаді молода картопля. Uaportal розповідає, що така страва не тільки смачна – соєвий соус містить багато білків та інших корисних речовин, що сприяють здоровому харчуванню.

Як приготувати картоплю в соєвому соусі

Інгредієнти:

500 г молодої картоплі;

4 ст. л. соєвого соусу;

2 ст. л. рослинної олії;

1 ст. л. меду;

1/4 ч. л. чорного перцю;

1/2 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Молоду картоплю ретельно помийте, почистьте і наріжте на шматочки. У мисці змішайте соєвий соус, олію, мед, чорний перець і сіль. Додайте картоплю в цю суміш і добре перемішайте, щоб картопля була рівномірно покрита соусом. Розмістіть картоплю на деко для запікання і розподіліть її рівномірно по всьому деку. Запікайте в духовці протягом 30-35 хвилин, поки картопля не стане золотистою і м’якою усередині. Під час запікання можна кілька разів перевернути картопля, щоб вона зарум’янилася з усіх боків.

Такий гарнір можна подавати до будь-якої м’ясної чи рибної страви. Не менш смачно буде і з весняним салатом.