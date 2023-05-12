Півкіло — і сита вся родина: як швидко і бюджетно запекти молоду картоплю
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Не шукайте інших рецептів — цей найкращий
Молода картопля містить багато корисних речовин, які сприяють зміцненню здоров’я. Тут виникає питання — як приготувати картоплю так, щоб було і смачно і незвичайно.
Одним із них рецептів ми сьогодні поділимося – це буде запечена у соєвому маринаді молода картопля. Uaportal розповідає, що така страва не тільки смачна – соєвий соус містить багато білків та інших корисних речовин, що сприяють здоровому харчуванню.
Як приготувати картоплю в соєвому соусі
Інгредієнти:
- 500 г молодої картоплі;
- 4 ст. л. соєвого соусу;
- 2 ст. л. рослинної олії;
- 1 ст. л. меду;
- 1/4 ч. л. чорного перцю;
- 1/2 ч. л. солі.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Молоду картоплю ретельно помийте, почистьте і наріжте на шматочки.
- У мисці змішайте соєвий соус, олію, мед, чорний перець і сіль.
- Додайте картоплю в цю суміш і добре перемішайте, щоб картопля була рівномірно покрита соусом.
- Розмістіть картоплю на деко для запікання і розподіліть її рівномірно по всьому деку.
- Запікайте в духовці протягом 30-35 хвилин, поки картопля не стане золотистою і м’якою усередині.
- Під час запікання можна кілька разів перевернути картопля, щоб вона зарум’янилася з усіх боків.
Такий гарнір можна подавати до будь-якої м’ясної чи рибної страви. Не менш смачно буде і з весняним салатом.