Рус

Півкіло — і сита вся родина: як швидко і бюджетно запекти молоду картоплю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Улюблена багатьма страва — запечена картопля
Улюблена багатьма страва — запечена картопля. Фото UAportal

Не шукайте інших рецептів — цей найкращий

Молода картопля містить багато корисних речовин, які сприяють зміцненню здоров’я. Тут виникає питання — як приготувати картоплю так, щоб було і смачно і незвичайно.

Одним із них рецептів ми сьогодні поділимося – це буде запечена у соєвому маринаді молода картопля. Uaportal розповідає, що така страва не тільки смачна – соєвий соус містить багато білків та інших корисних речовин, що сприяють здоровому харчуванню.

Як приготувати картоплю в соєвому соусі

Інгредієнти:

  • 500 г молодої картоплі;
  • 4 ст. л. соєвого соусу;
  • 2 ст. л. рослинної олії;
  • 1 ст. л. меду;
  • 1/4 ч. л. чорного перцю;
  • 1/2 ч. л. солі.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Молоду картоплю ретельно помийте, почистьте і наріжте на шматочки.
  3. У мисці змішайте соєвий соус, олію, мед, чорний перець і сіль.
  4. Додайте картоплю в цю суміш і добре перемішайте, щоб картопля була рівномірно покрита соусом.
  5. Розмістіть картоплю на деко для запікання і розподіліть її рівномірно по всьому деку.
  6. Запікайте в духовці протягом 30-35 хвилин, поки картопля не стане золотистою і м’якою усередині.
  7. Під час запікання можна кілька разів перевернути картопля, щоб вона зарум’янилася з усіх боків.

Такий гарнір можна подавати до будь-якої м’ясної чи рибної страви. Не менш смачно буде і з весняним салатом.

Теги:
#Рецепт #Соєвий соус #Готуємо вдома #Запечена картопля