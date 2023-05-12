Улюблена страва карпатських пастухів із доступних продуктів нагодує всю родину

Небагато часу — і страва готова

Карпатська кухня — це прості та поживні страви. Історично склалося так, що кулінарні тренди ставили місцеві пастухи. Їхня їжа мала добре насичувати і не псуватися довго.

Сьогодні ми разом з "Мета" приготуємо ріпляний токан — це каша з кукурудзи та картоплі з шарами шкварок та бринзи, але ми зробимо її з грибною мачанкою. Рецепт передбачає будь-які гриби, але трохи білих зроблять страву неймовірною.

Як приготувати ріпляний токан

Інгредієнти

Для ріплянки:

картопля — 300 г;

кукурудзяна крупа — 150 г;

масло вершкове — 20 г;

сіль, бринза — до свого смаку.

Для засмаження:

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

гриби — 150 г;

часник, зубчики – 1 шт.;

сіль, перець запашний мелений — до свого смаку.

Для мачанки:

гриби — 200 г;

білі гриби, сушені — до свого смаку;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

часник, зубчики – 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

сметана — 200 мл

сіль, перець запашний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Для засмажки підсмажити подрібнені цибулю з часником, додати гриби та смажити до золотистого кольору. Для мачанки підсмажити подрібнені цибулю з часником до м’якості, додати гриби. Додати смажену на сковороді борошно, через 30 секунд влити сметану та інші інгредієнти. Готувати так одну хвилину. Для токану картоплю потрібно відварити до м’якості. Чи не зливаючи воду, розім’яти в пюре, додати кукурудзяну крупу, і готувати на невеликому вогні 4-5 хвилин помішуючи. Додати масло і ретельно перемішати. Низ глибокої миски змастити сметаною, присипати бринзою, викласти шар каші, далі знову додати сметану, засмажку, сир, кашу. Повторити кілька разів. Страва готова, смачного.

До токану чудово підійде улюблена страва козаків — потапці. Пориньте у старовинну атмосферу з нашими рецептами.