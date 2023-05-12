Улюблена страва карпатських пастухів із доступних продуктів нагодує всю родину
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Небагато часу — і страва готова
Карпатська кухня — це прості та поживні страви. Історично склалося так, що кулінарні тренди ставили місцеві пастухи. Їхня їжа мала добре насичувати і не псуватися довго.
Сьогодні ми разом з "Мета" приготуємо ріпляний токан — це каша з кукурудзи та картоплі з шарами шкварок та бринзи, але ми зробимо її з грибною мачанкою. Рецепт передбачає будь-які гриби, але трохи білих зроблять страву неймовірною.
Як приготувати ріпляний токан
Інгредієнти
Для ріплянки:
- картопля — 300 г;
- кукурудзяна крупа — 150 г;
- масло вершкове — 20 г;
- сіль, бринза — до свого смаку.
Для засмаження:
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- гриби — 150 г;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- сіль, перець запашний мелений — до свого смаку.
Для мачанки:
- гриби — 200 г;
- білі гриби, сушені — до свого смаку;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- часник, зубчики – 1 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- сметана — 200 мл
- сіль, перець запашний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Для засмажки підсмажити подрібнені цибулю з часником, додати гриби та смажити до золотистого кольору.
- Для мачанки підсмажити подрібнені цибулю з часником до м’якості, додати гриби. Додати смажену на сковороді борошно, через 30 секунд влити сметану та інші інгредієнти. Готувати так одну хвилину.
- Для токану картоплю потрібно відварити до м’якості. Чи не зливаючи воду, розім’яти в пюре, додати кукурудзяну крупу, і готувати на невеликому вогні 4-5 хвилин помішуючи. Додати масло і ретельно перемішати.
- Низ глибокої миски змастити сметаною, присипати бринзою, викласти шар каші, далі знову додати сметану, засмажку, сир, кашу. Повторити кілька разів. Страва готова, смачного.
До токану чудово підійде улюблена страва козаків — потапці. Пориньте у старовинну атмосферу з нашими рецептами.