Забудете про ліниві вареники: рецепт традиційного десерту від шеф-кухаря

Божественно смачна страва

Гомбовці – це традиційний десерт закарпатської кухні, схожий на ледачі вареники. Гомбовці готуються із сирного тіста, всередину якого загортають солодку начинку. Насолоди спочатку варять на пару, а потім посипають "паніруванням". Для начинки зазвичай використовують сливу або сливове повидло, хоча допускаються будь-які ягоди та фрукти.

Разом з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком приготуємо гомбовці зі сливою та паніруванням з кукурудзяної крупи. Ніжний сир і солодке хрумке кукурудзяне праліне в цій страві просто створені один для одного. Спробуйте і ви не пошкодуєте.

Як приготувати гомбовці зі сливою

Інгредієнти:

Для тіста:

400-500 г сиру;

1 яйце;

50-80 г пшеничного борошна;

100 г цукру;

10 г ванільного цукру

250 г свіжої чи замороженої сливи.

Для панірування:

50 г цукру;

100 г кукурудзяної крупи (екстра/полента);

½ ч. л. солі.

Спосіб приготування:

Для панірування на середньому вогні в сковороді обсмажте кукурудзяну крупу із цукром, постійно помішуючи. Зніміть, коли цукор почне плавитися, і кукурудзяна крупа почне скочуватися в крупинки. Викладіть крупу на пергамент і періодично помішуйте руками, доки вона остигає. Крупинки не повинні злипатися. До сиру додайте яйце, сіль, ванільний та звичайний цукор, перемішайте. Додайте борошно і замісіть тісто, як на ліниві вареники або сирники. Кількість муки можна регулювати. Добре розімніть сирну масу вилкою до однорідності. Сформуйте із сирної маси невеликі кульки. Намагайтеся, щоб вони були приблизно однакового розміру. Сливи промийте, розріжте. Плюсніть сирну кульку і викладіть всередину половину або частинку сливи. Клацніть краї. Також сформуйте інші заготовки. Відваріть гомбовці в киплячій підсоленій воді до готовності. Як тільки вони спливуть – акуратно виймайте за допомогою шумівки. Запаніруйте і подавайте на стіл.

Любителям вареників сподобається рецепт смаженої страви з картоплею та сиром. Вони займуть особливе місце на столі.