Забудете про ліниві вареники: рецепт традиційного десерту від шеф-кухаря
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Божественно смачна страва
Гомбовці – це традиційний десерт закарпатської кухні, схожий на ледачі вареники. Гомбовці готуються із сирного тіста, всередину якого загортають солодку начинку. Насолоди спочатку варять на пару, а потім посипають "паніруванням". Для начинки зазвичай використовують сливу або сливове повидло, хоча допускаються будь-які ягоди та фрукти.
Разом з українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком приготуємо гомбовці зі сливою та паніруванням з кукурудзяної крупи. Ніжний сир і солодке хрумке кукурудзяне праліне в цій страві просто створені один для одного. Спробуйте і ви не пошкодуєте.
Як приготувати гомбовці зі сливою
Інгредієнти:
Для тіста:
- 400-500 г сиру;
- 1 яйце;
- 50-80 г пшеничного борошна;
- 100 г цукру;
- 10 г ванільного цукру
- 250 г свіжої чи замороженої сливи.
Для панірування:
- 50 г цукру;
- 100 г кукурудзяної крупи (екстра/полента);
- ½ ч. л. солі.
Спосіб приготування:
- Для панірування на середньому вогні в сковороді обсмажте кукурудзяну крупу із цукром, постійно помішуючи. Зніміть, коли цукор почне плавитися, і кукурудзяна крупа почне скочуватися в крупинки.
- Викладіть крупу на пергамент і періодично помішуйте руками, доки вона остигає. Крупинки не повинні злипатися.
- До сиру додайте яйце, сіль, ванільний та звичайний цукор, перемішайте. Додайте борошно і замісіть тісто, як на ліниві вареники або сирники. Кількість муки можна регулювати.
- Добре розімніть сирну масу вилкою до однорідності. Сформуйте із сирної маси невеликі кульки. Намагайтеся, щоб вони були приблизно однакового розміру.
- Сливи промийте, розріжте. Плюсніть сирну кульку і викладіть всередину половину або частинку сливи. Клацніть краї. Також сформуйте інші заготовки.
- Відваріть гомбовці в киплячій підсоленій воді до готовності. Як тільки вони спливуть – акуратно виймайте за допомогою шумівки. Запаніруйте і подавайте на стіл.
Любителям вареників сподобається рецепт смаженої страви з картоплею та сиром. Вони займуть особливе місце на столі.