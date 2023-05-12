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Корисні оладки без борошна: всього 15 хвилин — і гора смакоти готова

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Рецепт простий, як усе геніальне
Рецепт простий, як усе геніальне. Фото pexels.com

Сніданок без метушні та зайвих зусиль

Про сніданок кажуть, що це — найважливіший прийом їжі за день. Хочеться, щоб ранкові страви були і ситні, і смачні, і ще й корисні. Якщо вам набридли оладки з ковбасою, зверніть увагу на цей рецепт оладок. У складі немає жодного грама борошна.

Їх можна дуже швидко насмажити цілу гору. Оладки за рецептом Ukr.media виходять пишні, щільні, ситні та дуже апетитні — ідеальні до сніданку.

Інгредієнти:

  • 2 яйця;
  • 2 ст. л. цукру;
  • дрібка солі;
  • 250 мл кефіру будь-якої жирності;
  • 250 гр. манної крупи;
  • 1 ч. л. соди;
  • олія для смаження.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішуємо 2 яйця, цукор, дрібку солі та кефір. Всипаємо манку, перемішуємо та залишаємо на пів години. В цей час можна займатися ранковими справами.
  2. Коли манка набухне, додаємо соду та перемішуємо ще раз. Тісто можна викладати ложкою або ж перекласти у кондитерський мішок.
  3. Смажимо їх на добре розігрітій сковороді. Готуємо на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Ці оладки виходять дуже пишними, м'якими, смачними. Полийте їх домашньою згущівкою — і страва вийде неперевершеною.

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#Рецепт #Сніданок #Оладки