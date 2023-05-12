Корисні оладки без борошна: всього 15 хвилин — і гора смакоти готова

Сніданок без метушні та зайвих зусиль

Про сніданок кажуть, що це — найважливіший прийом їжі за день. Хочеться, щоб ранкові страви були і ситні, і смачні, і ще й корисні. Якщо вам набридли оладки з ковбасою, зверніть увагу на цей рецепт оладок. У складі немає жодного грама борошна.

Їх можна дуже швидко насмажити цілу гору. Оладки за рецептом Ukr.media виходять пишні, щільні, ситні та дуже апетитні — ідеальні до сніданку.

Інгредієнти:

2 яйця;

2 ст. л. цукру;

дрібка солі;

250 мл кефіру будь-якої жирності;

250 гр. манної крупи;

1 ч. л. соди;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо 2 яйця, цукор, дрібку солі та кефір. Всипаємо манку, перемішуємо та залишаємо на пів години. В цей час можна займатися ранковими справами. Коли манка набухне, додаємо соду та перемішуємо ще раз. Тісто можна викладати ложкою або ж перекласти у кондитерський мішок. Смажимо їх на добре розігрітій сковороді. Готуємо на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.

Ці оладки виходять дуже пишними, м'якими, смачними. Полийте їх домашньою згущівкою — і страва вийде неперевершеною.