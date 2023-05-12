Корисні оладки без борошна: всього 15 хвилин — і гора смакоти готова
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Сніданок без метушні та зайвих зусиль
Про сніданок кажуть, що це — найважливіший прийом їжі за день. Хочеться, щоб ранкові страви були і ситні, і смачні, і ще й корисні. Якщо вам набридли оладки з ковбасою, зверніть увагу на цей рецепт оладок. У складі немає жодного грама борошна.
Їх можна дуже швидко насмажити цілу гору. Оладки за рецептом Ukr.media виходять пишні, щільні, ситні та дуже апетитні — ідеальні до сніданку.
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 2 ст. л. цукру;
- дрібка солі;
- 250 мл кефіру будь-якої жирності;
- 250 гр. манної крупи;
- 1 ч. л. соди;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо 2 яйця, цукор, дрібку солі та кефір. Всипаємо манку, перемішуємо та залишаємо на пів години. В цей час можна займатися ранковими справами.
- Коли манка набухне, додаємо соду та перемішуємо ще раз. Тісто можна викладати ложкою або ж перекласти у кондитерський мішок.
- Смажимо їх на добре розігрітій сковороді. Готуємо на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки.
Ці оладки виходять дуже пишними, м'якими, смачними. Полийте їх домашньою згущівкою — і страва вийде неперевершеною.