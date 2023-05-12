Втричі смачніший, ніж магазинний: плавлений сир за 15 хвилин

Ви будете вражені тим, як це просто

Плавлений сир — улюблений продукт багатьох. Його смачно як просто мастити на крекер чи хліб, так і готувати з ним, наприклад, додавати в пишні ранкові оладки з ковбасою.

Проте мало хто знає, що плавлений сир можна приготувати вдома, і він буде набагато смачнішим, ніж магазинний. Тим паче, що на його приготування потрібно всього 15 хвилин. Як його готувати, розповіли на cookery.com.ua.

Інгредієнти:

Сир 9% жирністю – 500-600 грам

Яйця курячі – 2 штуки

Масло вершкове –100 грам

Сода харчова – 1 чайна ложка

Сіль – за смаком

Спосіб приготування:

Сир перетираємо через сито або пробиваємо блендером. В посуд із сиром розбиваємо яйця. На середні шматочки розрізаємо м’яке (але не топлене) вершкове масло. Додаємо масло, сіль і соду до решти продуктів. Ставимо на середній вогонь і перемішуємо — постійно та інтенсивно. Поступово сир розчиняється, а всі грудочки розмішуються. У підсумку виходить однорідна, в'язка і тягуча маса. Варимо — не довше 15 хвилин. Коли плавлений сирок злегка охолоне, переливаємо його в пластиковий лоток або в іншу ємність. Потім накриваємо лоток кришкою і ставимо ємність в холодильник на зберігання.

Плавлений сир за цим рецептом виходить смачним і еластичним. Це чудовий додаток то ранкових тостів чи інших страв. До речі, твердий сир теж можна нескладно приготувати вдома.