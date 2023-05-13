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Борошно можна не діставати: як за п’ять хвилин приготувати оладки з яблуками та кокосом

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі оладки з кокосом та яблуками полюблять усі
Такі оладки з кокосом та яблуками полюблять усі. Фото Depositphotos

Смачні оладки — не обов’язково з борошном

Оладки – це традиційна страва української кухні. Зазвичай готують оладки на основі не дуже густого тіста з борошна пшеничного, яєць, молока або води.

Але що робити, якщо не хочеться поратися з мукою? Тоді замінимо його на вівсяні пластівці. У вас вийдуть смачні оладки, на приготування яких ви витратите лише 5 хвилин. Рецепт від "СОДа" простий, швидко і корисний — він точно вам припаде до душі.

Як приготувати оладки з яблуками та кокосом.

Інгредієнти:

  • вівсяні пластівці – 200 г;
  • курячі яйця — 200 г;
  • яблука — 2 шт.;
  • молоко – 70 мл;
  • кокосова стружка – 1 пачка;
  • кориця; цукор – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Вівсянку потрібно перемолоти у блендері, адже саме вона буде основою для оладок.
  2. Яблука відправте окремо до блендера, зробіть пюре. Відправте його у вівсяне борошно.
  3. В основу всипте кокосову стружку, яйця, трохи кориці, цукор на свій смак. Перемішайте все ретельно.
  4. На розігрітій сковороді обсмажте оладки до золотистого кольору з обох боків.
  5. Викладіть на тарілку і присипте трохи цукровою пудрою або викладіть фрукти та ягоди.

Можете також спробувати оладки з домашнім згущеним молоком. Впевнені, що вам сподобається.

Теги:
#Рецепт #Яблуко #Кокос #Оладки #Готуємо вдома