Борошно можна не діставати: як за п’ять хвилин приготувати оладки з яблуками та кокосом

Смачні оладки — не обов’язково з борошном

Оладки – це традиційна страва української кухні. Зазвичай готують оладки на основі не дуже густого тіста з борошна пшеничного, яєць, молока або води.

Але що робити, якщо не хочеться поратися з мукою? Тоді замінимо його на вівсяні пластівці. У вас вийдуть смачні оладки, на приготування яких ви витратите лише 5 хвилин. Рецепт від "СОДа" простий, швидко і корисний — він точно вам припаде до душі.

Як приготувати оладки з яблуками та кокосом.

Інгредієнти:

вівсяні пластівці – 200 г;

курячі яйця — 200 г;

яблука — 2 шт.;

молоко – 70 мл;

кокосова стружка – 1 пачка;

кориця; цукор – на свій смак.

Спосіб приготування:

Вівсянку потрібно перемолоти у блендері, адже саме вона буде основою для оладок. Яблука відправте окремо до блендера, зробіть пюре. Відправте його у вівсяне борошно. В основу всипте кокосову стружку, яйця, трохи кориці, цукор на свій смак. Перемішайте все ретельно. На розігрітій сковороді обсмажте оладки до золотистого кольору з обох боків. Викладіть на тарілку і присипте трохи цукровою пудрою або викладіть фрукти та ягоди.

Можете також спробувати оладки з домашнім згущеним молоком. Впевнені, що вам сподобається.