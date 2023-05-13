Борошно можна не діставати: як за п’ять хвилин приготувати оладки з яблуками та кокосом
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Смачні оладки — не обов’язково з борошном
Оладки – це традиційна страва української кухні. Зазвичай готують оладки на основі не дуже густого тіста з борошна пшеничного, яєць, молока або води.
Але що робити, якщо не хочеться поратися з мукою? Тоді замінимо його на вівсяні пластівці. У вас вийдуть смачні оладки, на приготування яких ви витратите лише 5 хвилин. Рецепт від "СОДа" простий, швидко і корисний — він точно вам припаде до душі.
Як приготувати оладки з яблуками та кокосом.
Інгредієнти:
- вівсяні пластівці – 200 г;
- курячі яйця — 200 г;
- яблука — 2 шт.;
- молоко – 70 мл;
- кокосова стружка – 1 пачка;
- кориця; цукор – на свій смак.
Спосіб приготування:
- Вівсянку потрібно перемолоти у блендері, адже саме вона буде основою для оладок.
- Яблука відправте окремо до блендера, зробіть пюре. Відправте його у вівсяне борошно.
- В основу всипте кокосову стружку, яйця, трохи кориці, цукор на свій смак. Перемішайте все ретельно.
- На розігрітій сковороді обсмажте оладки до золотистого кольору з обох боків.
- Викладіть на тарілку і присипте трохи цукровою пудрою або викладіть фрукти та ягоди.
Можете також спробувати оладки з домашнім згущеним молоком. Впевнені, що вам сподобається.