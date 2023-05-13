Ви оближете навіть мангал: найкращі маринади для соковитого шашлику
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За такий шашлик близькі вас розцілують
На вулиці теплішає і час проводити час із рідними та смажити шашлики. Попри те, що традиційно для шашлику заведено брати свинину, нерідко готують цю страву і з курки — для цього відмінно підійдуть як курячі гомілки, так і стегенця, крильця або грудки.
Разом з UAportal поділимося рецептами найкращих маринадів для курячого шашлику – інгредієнти розраховані на 2 кг курячого м’яса, а на маринування вистачить і півгодини. Впевнені, що з таким маринадом гості точно облизуватимуть мангал і дякуватимуть вам за смачні страви.
Найкращі маринади для шашлику
Кефірний маринад – він зробить курку особливо ніжною.
Інгредієнти:
- 500 г цибулі;
- часник до смаку;
- 3 ст. л. рослинної олії;
- приправа для курки;
- 500 мл кефіру будь-якої жирності;
- 1 пучок петрушки.
Спосіб приготування:
- Поріжте цибулю та часник, додайте курку і ретельно перемішайте з рештою інгредієнтів.
- Залишіть м’ясо на півгодини. Після вказаного часу приберіть зелень і готуйте страву на мангалі чи решітці.
Соєво-імбирний маринад надасть курцям приємної гостроти та цікавого смаку.
Інгредієнти:
- 5-6 зубчиків часнику;
- шматочок свіжого імбиру;
- 150 мл соєвого соусу;
- перець чорний, сіль, спеції на смак.
Спосіб приготування:
- Очистьте імбир від шкірки та подрібніть разом із часником.
- Змішайте їх із соєвим соусом, спеціями, куркою.
- Залишіть м’ясо на півгодини, потім посмажте.
Медово-гірчичний маринад дозволить отримати рум’яну скоринку і надасть курці солодкого присмаку.
Інгредієнти:
- 3-4 ст. л. меду;
- 2 ст. л. гірчиці;
- 4 ст. л. рослинної олії;
- мелена паприка та коріандр до свого смаку;
- 2 цибулини.
Спосіб приготування:
- З’єднайте мед, гірчицю, олію, сіль, паприку та коріандр.
- Додайте нарізану кільцями цибулю та курку, ретельно перемішайте і залиште на 30 хвилин.
- Після вказаного часу посмажте м’ясо.
А от у Грузії готують м’ясо зовсім інакше. Там загалом не використовується маринад.