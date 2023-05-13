Ви оближете навіть мангал: найкращі маринади для соковитого шашлику

За такий шашлик близькі вас розцілують

На вулиці теплішає і час проводити час із рідними та смажити шашлики. Попри те, що традиційно для шашлику заведено брати свинину, нерідко готують цю страву і з курки — для цього відмінно підійдуть як курячі гомілки, так і стегенця, крильця або грудки.

Разом з UAportal поділимося рецептами найкращих маринадів для курячого шашлику – інгредієнти розраховані на 2 кг курячого м’яса, а на маринування вистачить і півгодини. Впевнені, що з таким маринадом гості точно облизуватимуть мангал і дякуватимуть вам за смачні страви.

Найкращі маринади для шашлику

Кефірний маринад – він зробить курку особливо ніжною.

Інгредієнти:

500 г цибулі;

часник до смаку;

3 ст. л. рослинної олії;

приправа для курки;

500 мл кефіру будь-якої жирності;

1 пучок петрушки.

Спосіб приготування:

Поріжте цибулю та часник, додайте курку і ретельно перемішайте з рештою інгредієнтів. Залишіть м’ясо на півгодини. Після вказаного часу приберіть зелень і готуйте страву на мангалі чи решітці.

Соєво-імбирний маринад надасть курцям приємної гостроти та цікавого смаку.

Інгредієнти:

5-6 зубчиків часнику;

шматочок свіжого імбиру;

150 мл соєвого соусу;

перець чорний, сіль, спеції на смак.

Спосіб приготування:

Очистьте імбир від шкірки та подрібніть разом із часником. Змішайте їх із соєвим соусом, спеціями, куркою. Залишіть м’ясо на півгодини, потім посмажте.

Медово-гірчичний маринад дозволить отримати рум’яну скоринку і надасть курці солодкого присмаку.

Інгредієнти:

3-4 ст. л. меду;

2 ст. л. гірчиці;

4 ст. л. рослинної олії;

мелена паприка та коріандр до свого смаку;

2 цибулини.

Спосіб приготування:

З’єднайте мед, гірчицю, олію, сіль, паприку та коріандр. Додайте нарізану кільцями цибулю та курку, ретельно перемішайте і залиште на 30 хвилин. Після вказаного часу посмажте м’ясо.

А от у Грузії готують м’ясо зовсім інакше. Там загалом не використовується маринад.