Рус

Ви оближете навіть мангал: найкращі маринади для соковитого шашлику

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
З найкращим маринадом шашлик стане ідеальним.
З найкращим маринадом шашлик стане ідеальним.. Фото klike.net

За такий шашлик близькі вас розцілують

На вулиці теплішає і час проводити час із рідними та смажити шашлики. Попри те, що традиційно для шашлику заведено брати свинину, нерідко готують цю страву і з курки — для цього відмінно підійдуть як курячі гомілки, так і стегенця, крильця або грудки.

Разом з UAportal поділимося рецептами найкращих маринадів для курячого шашлику – інгредієнти розраховані на 2 кг курячого м’яса, а на маринування вистачить і півгодини. Впевнені, що з таким маринадом гості точно облизуватимуть мангал і дякуватимуть вам за смачні страви.

Найкращі маринади для шашлику

Кефірний маринад – він зробить курку особливо ніжною.

Інгредієнти:

  • 500 г цибулі;
  • часник до смаку;
  • 3 ст. л. рослинної олії;
  • приправа для курки;
  • 500 мл кефіру будь-якої жирності;
  • 1 пучок петрушки.

Спосіб приготування:

  1. Поріжте цибулю та часник, додайте курку і ретельно перемішайте з рештою інгредієнтів.
  2. Залишіть м’ясо на півгодини. Після вказаного часу приберіть зелень і готуйте страву на мангалі чи решітці.

Соєво-імбирний маринад надасть курцям приємної гостроти та цікавого смаку.

Інгредієнти:

  • 5-6 зубчиків часнику;
  • шматочок свіжого імбиру;
  • 150 мл соєвого соусу;
  • перець чорний, сіль, спеції на смак.

Спосіб приготування:

  1. Очистьте імбир від шкірки та подрібніть разом із часником.
  2. Змішайте їх із соєвим соусом, спеціями, куркою.
  3. Залишіть м’ясо на півгодини, потім посмажте.

Медово-гірчичний маринад дозволить отримати рум’яну скоринку і надасть курці солодкого присмаку.

Інгредієнти:

  • 3-4 ст. л. меду;
  • 2 ст. л. гірчиці;
  • 4 ст. л. рослинної олії;
  • мелена паприка та коріандр до свого смаку;
  • 2 цибулини.

Спосіб приготування:

  1. З’єднайте мед, гірчицю, олію, сіль, паприку та коріандр.
  2. Додайте нарізану кільцями цибулю та курку, ретельно перемішайте і залиште на 30 хвилин.
  3. Після вказаного часу посмажте м’ясо.

А от у Грузії готують м’ясо зовсім інакше. Там загалом не використовується маринад.

Теги:
#Рецепт #Шашлик #Маринад #Готуємо вдома #маринад для шашлику