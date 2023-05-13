Знадобиться лише три інгредієнти: готуємо незвичайні рулети з кабачків
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Урізноманітнити "кабачкове" меню легко
Кабачки завжди асоціюються з літом та здоровим харчуванням. Це абсолютно виправдано, адже в них стільки користі. А ще з кабачків можна приготувати велику кількість різних страв – ці овочі можна смажити тушкувати, варити рагу, навіть варити варення.
Сьогодні ми вам пропонуємо приготувати на вечерю ніжні рулетики з кабачків та курячого філе за рецептом "Їсти". Лише кілька інгредієнтів – і ми отримуємо смачну страву без шкоди для фігури.
Як приготувати кабачкові рулети з курячим філе
Інгредієнти:
- 3 кабачки;
- одне філе курки;
- 60 г твердого сиру;
- 2 зубчики часнику;
- 30 г оливкової олії;
- 2 листи свіжого базиліка.
Спосіб приготування:
- Молоді кабачки промити, обсушити, зняти шкірку і нарізати смужками шириною 0,5 см.
- Сир натерти на тертці.
- Розігріти духовку до 180 градусів.
- Деко застелити спеціальним папером для випічки, викласти на нього смужки кабачків, змастити оливковою олією та посолити. Відправте кабачки в духовку на 5 хвилин.
- У цей час можна приготувати куряче філе. Грудку нарізати тонкими смужками, відбити, додати сіль і перець на свій смак. Часник пропустити через прес, додати курку і залишити на 10 хвилин замаринуватися.
- Кабачки дістати з духовки, на кожну смужку зверху викласти курку, посипати тертим сиром, дрібно порізаним базиліком і акуратно згорнути тугі рулетики.
- Надіслати духовку страву ще 30 хвилин.
Готові рулетики з курячим філе можна подавати з улюбленим соусом. Смачного.