Знадобиться лише три інгредієнти: готуємо незвичайні рулети з кабачків

Урізноманітнити "кабачкове" меню легко

Кабачки завжди асоціюються з літом та здоровим харчуванням. Це абсолютно виправдано, адже в них стільки користі. А ще з кабачків можна приготувати велику кількість різних страв – ці овочі можна смажити тушкувати, варити рагу, навіть варити варення.

Сьогодні ми вам пропонуємо приготувати на вечерю ніжні рулетики з кабачків та курячого філе за рецептом "Їсти". Лише кілька інгредієнтів – і ми отримуємо смачну страву без шкоди для фігури.

Як приготувати кабачкові рулети з курячим філе

Інгредієнти:

3 кабачки;

одне філе курки;

60 г твердого сиру;

2 зубчики часнику;

30 г оливкової олії;

2 листи свіжого базиліка.

Спосіб приготування:

Молоді кабачки промити, обсушити, зняти шкірку і нарізати смужками шириною 0,5 см. Сир натерти на тертці. Розігріти духовку до 180 градусів. Деко застелити спеціальним папером для випічки, викласти на нього смужки кабачків, змастити оливковою олією та посолити. Відправте кабачки в духовку на 5 хвилин. У цей час можна приготувати куряче філе. Грудку нарізати тонкими смужками, відбити, додати сіль і перець на свій смак. Часник пропустити через прес, додати курку і залишити на 10 хвилин замаринуватися. Кабачки дістати з духовки, на кожну смужку зверху викласти курку, посипати тертим сиром, дрібно порізаним базиліком і акуратно згорнути тугі рулетики. Надіслати духовку страву ще 30 хвилин.

Готові рулетики з курячим філе можна подавати з улюбленим соусом. Смачного.