Навіщо в маринад для шашлику додавати ківі: рецепт, який проситимуть усі

Страва просто танутиме в роті

Шашлик – основна страва будь-яких пікніків та просто відпочинку на природі. Гаряче соковите і ніжне м’ясо, що тане в роті і віддає димком, запам’ятовується надовго. Посмажити шашлик — це ціле мистецтво, причому у кожного — свій рецепт.

Дуже важливо вміти правильно приготувати маринад, у якому наполягатиме м’ясо. У чому тільки не маринують м’ясо для шашлику — і у вині, і в пиві, і в мінеральній воді. Сьогодні ми спробуємо приготувати маринад з ківі за рецептом "Смач". Цей фрукт розм’якшує білкові волокна і робить неймовірно ніжним. Оскільки свинина – досить соковите та м’ясо, то його не слід маринувати понад півтори години. Тоді м’ясо може розповзтися на окремі волокна, ставши занадто м’яким.

Як приготувати маринад для шашлику з ківі.

Інгредієнти:

м’ясо – 1 кг;

мінеральна вода – 0,5 л;

ківі – 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

сіль та спеції – на свій смак.

Спосіб приготування:

Натріть ківі на тертці або подрібніть у блендері. Цибулю наріжте кільцями. Додайте мінеральну воду, сіль та спеції. Замаринуйте м’ясо, нарізавши порційними шматками. Не забувайте пробувати маринад. Річ у тому, що мінералка має солоний присмак, а ківі кисло-солодкий. Тому важливо регулювати смак маринаду за своїми уподобаннями.

Якщо вам не хочеться возитися з маринадом, є легший рецепт шашлику. Для нього знадобиться лише мінералка, пакет та 15 хвилин часу.